Deporte 11-07-2018

Acadi Linares lo hizo otra vez y son campeones del Torneo Regional de Futsal AF7

Se disputaron las finales de damas, sub 17, y serie de honor de la segunda versión del Torneo Regional de Fustal AF7

Desde temprano jugadores e hinchas llegaron hasta el Gimnasio Polideportivo de San Clemente para alentar a su equipo, y es que no podía ser de otra manera, ya que durante toda la temporada la torcida de los 10 equipos participante no falló en ningún compromiso.

Si bien la final tenía reservado el honor a solo dos equipos por categorías, de todas formas el apoyo del hincha del futsal se hizo sentir en el recinto deportivo, congregándose cerca de 400 personas que llenaron las gradas del imponente gimnasio de San Clemente.

La jornada continuó no sólo con futsal, sino que también con concursos, premios y la música cargo del artista talquino ZNK, que fueron los condimentos perfectos para sazonar tres finales de infarto.

FINAL SUB 17

Los primeros en saltar a la cancha fueron los sub 17 de Don Gonzalo y Candelas que hacía de local. Según los pronósticos, el partido sería de alto vuelo, y claramente no defraudó. Fueron 40 minutos muy intensos en donde Candelas dominó parte del primer tiempo, no obstante se encontraron con un segundo tiempo avasallador de la “Dongo”, donde mostraron su resistencia y trabajo en equipo, para quedarse con el pleito por 9-5.

ACADI Y TRUENO EN DAMAS

En la final de damas, no sería tan distinto, ya que se vivió un partido electrizante entre Acadi de Linares y Trueno de Talca. En el tiempo regular empataron 3 a 3, lo que obligó a decidir el titulo desde el punto penal. Tras una serie de infarto, fueron las linarenses las que levantaron la copa tras ganar por penales 3-2. Este título les valió clasificar al Nacional de Futsal que se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles, Región del Bio-Bio, en el nacional de Futsal de Chile Damas.

FINAL DE ENSUEÑO EN SERIE DE HONOR

El último encuentro de la jornada correspondió a la serie de honor. Ahí, Acadi de Linares iba por su segunda corona del día y la revalidación del bicampeonato y no defraudaron, en un partido extraño se impusieron con un categórico 10-3 a los representantes de la Universidad Católica del Maule, quienes venían de ganar la Liga Deportiva de Educación Superior que realiza el IND.

El duelo inicio con la UCM a la cabeza rápidamente 3-1, sin embargo, Acadi, no bajó los brazos y comenzó a mostrar su jerarquía, logrando superar ampliamente a los universitarios. De esta manera, el elenco rojiblanco de Linares, levantó por segundo año consecutivo el trofeo de campeón, y de paso consiguió boletos para el Nacional de Futsal de Chile a disputarse en Lonquimay, Región de la Araucanía.

Sobre la ejecución de estas finales regionales, el presidente de AF7, Ismael Rojas, se mostró contento por la organización del evento: “nos sentimos tremendamente orgullosos por las finales disputadas, vivimos un tremendo Futsal, por momentos lleno de emociones y anécdotas imborrables. Ya tenemos a quienes nos representarán en los nacionales en damas y varones serie de honor, y tenemos al campeón sub 17”.

Por otra parte, José Miguel Zamora, representante de la Federación Chilena de Futsal se mostró muy orgulloso por lo realizado por AF7. “Felicito a muchachos de la AF7, los conocí hace 4 años cuando eran estudiantes de la UCM, y hoy son profesionales comprometidos con el Futsal regional y nacional, han crecido bastante y van en alza, hay un buen liderazgo con experiencia y juventud”, afirmó.

LO QUE VIENE PARA AF7

Sobre lo que se viene para la AF7, Ismael Rojas, explicó que “la organización espera seguir creciendo en la región, realizaremos el 1er curso de árbitros de Futsal, certificado por la Federación Chilena de la disciplina. Pretendemos buscar apoyo de las autoridades y empresarios para los deportistas que nos representarán en los Nacionales de Futsal. También Es importante señalar que muchos de los clubes entrenan en condiciones precarias en multicanchas abiertas que no cumplen las dimensiones establecidas por los estamentos que rigen el futsal, necesitamos apoyo de las autoridades para mejorar la infraestructura en la región”.

RECONOCIMIENTOS

Premios de los jugadores:

Categoría sub 17:

Jugador del partido: Bastián Rodríguez, Club Candelas

Goleador de la liga: Kevin Vivanco, Club Don Gonzalo

Mejor arquero: Alfredo Mejías, Club Don Gonzalo



Categoría Damas serie de Honor:

Jugador del partido: Nayre González, club El Trueno

Goleadora de la liga: Nayadeth de la Fuente, club El Trueno

Mejor arquera: Elena Zamorano, Club Acadi Linares



Categoría Varones Serie de Honor:

Jugador del partido: Freddy Muñoz, Club Acadi Linares

Goleador de la liga: Osvaldo González, Club Magi Team

Mejor arquero: Felipe Toledo, Club UCM



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo