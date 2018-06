Editorial 22-06-2018

Acceso a eventos deportivos

Con la presencia del presidente de la ANFP, Arturo Salah, y de diversos exponentes, la Comisión Deportes de la Cámara celebró una nueva sesión en la que analizó la moción que incentiva el acceso de adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad a eventos deportivos.



La iniciativa propone modificar la Ley 19.327, de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, para agregar que se disponga de un 5% de las entradas a la venta, liberado de pago, para espectadores adultos mayores, menores de 14 años y personas en situación de discapacidad.



Desde la ANFP aseguraron que es necesario escuchar la postura de los clubes deportivos, por el valor económico que esto significa y, sobre todo, de quienes son dueños de los recintos.



No obstante la situación expuesta por la ANFP, como siempre pensando en el dinero que tanto les interesa, se aseguró que la Comisión continuará analizando la iniciativa, con el propósito de lograr un buen consenso.



Para la Comisión Deportes es súper importante que las personas con discapacidad puedan tener este acceso libre y que puedan ir a ver espectáculos deportivos. Por cierto que se necesita de accesos especiales para ello, pero también se necesita de la voluntad de todos para que esto se trabaje de manera rápida y no estemos escuchando siempre una respuesta negativa.



Sin duda, es una excelente iniciativa que se espera pueda sortear la barrera del espíritu mercantil que tienen prioritariamente los señores de la ANFP. Aunque hay recientes ejemplos de que no siempre el dinero recaudado por este organismo fue bien distribuido. Ojalá que los adultos mayores y las personas discapacitadas puedan tener ahora un beneficio para asistir a los eventos deportivos.