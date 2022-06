Opinión 16-06-2022

Acceso oportuno a la diálisis y mejor calidad de vida para los pacientes

En Chile, unas 25 mil personas deben dializarse o poseen un trasplante renal por una Enfermedad Renal Crónica Terminal (ERCT). Un número mucho mayor y no bien cuantificado de pacientes con diabetes e hipertensión arterial tienen algún grado de ERC por lo que, si no se toman medidas integrales para evitar su avance, deberán en el futuro dializarse y/o trasplantarse.

Pese a ello, el ecosistema de diálisis en Chile vive momentos complejos debido a situaciones heredadas de gobiernos anteriores que no lograron entender la complejidad y cuantificar la magnitud del problema que afecta a pacientes y usuarios del sistema sanitario. Hoy el 42% de los centros de diálisis del país está en situación crítica de sostenibilidad, según un estudio elaborado por la consultora FK Economics, a lo que se suman años de acciones poco efectivas para prevenir o enlentecer el avance de la ERCT y la falta de políticas públicas eficaces.

Por eso, el anuncio de la ministra de Salud, en la Semana del Riñón, sobre la formación de un Comité Multidisciplinario de Trabajo en Salud Renal, nos llena de esperanza. A esto se agrega que, en reunión posterior con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se nos recalcó la relevancia que el ministerio dará a la colaboración público-privada en el manejo integral de la ERCT, señales que valoramos y son dignas de destacar.

Cinco organizaciones de pacientes, médicos, enfermeras y prestadores conformamos la “Alianza Diálisis es Vida”, para crear conciencia de la realidad de la ERC y la diálisis en el país, para así asegurar la sostenibilidad del tratamiento para los pacientes y sus familias. Por ello, estaremos atentos al llamado de las autoridades y comprometidos para trabajar en conjunto por el bienestar de los pacientes, para mejorar el ecosistema de la diálisis.

Firman

Francisco López, presidente Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (ASODI)

Miguel Vargas, representante Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados y en Situación de Trasplante (Claycop)

René Clavero, presidente Sociedad Chilena de Nefrología (Sochinefro)

María Elisa Espinoza, presidenta Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal (Senferdialt)

François Rius, presidente Asociación Nacional de Diálisis Independiente (Anadi)