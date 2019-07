Editorial 27-07-2019

Accesorios vehiculares

En los últimos días, Carabineros de la región maulina está enfatizando una campaña comunicacional dirigida a prevenir el robo de automóviles y a su vez de los accesorios desde el interior de los vehículos.

En diversos sectores se están entregando dípticos explicativos y a su vez conservando un diálogo, donde se deja claro la importancia de que cada propietario incurra en la seguridad de sus vehículos, y evitar ser víctimas de delitos.

Por ejemplo, es común que los asaltantes encuentren como objeto a las personas que están distraídas hablando por teléfono, sobre todo en un semáforo, por lo que se recomienda no usar el celular mientras se conduce.



También se ha insistido en la necesidad de no dejar objetos de valor a la vista como celulares, bolsas y notebook, lo que llama la atención de los delincuentes.



Del mismo modo, Carabineros recomienda que si la persona es víctima de un robo o asalto, debe mantener la calma y no intentar confrontar a la persona de forma agresiva. Otro aspecto importante es recordar la fisonomía del asaltante para después levantar una denuncia.