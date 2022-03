Policial 23-03-2022

Accidente de tránsito en Cruce de Maule deja una lesionada leve

Durante la mañana del día lunes, se produjo un accidente de tránsito en el sector Cruce de Maule en la ciudad de Talca, donde un colectivo colisionó con una camioneta particular dejando a una persona lesionada.

Producto del choque, la adulta perteneciente a la tercera edad que se encontraba en el asiento copiloto del colectivo, cuya patente es FP VZ 62 y que estaba realizando el recorrido Talca – Maule por la pista poniente, resultó con lesiones leves, permaneciendo en todo momento consciente. Afortunadamente, no se registraron más heridos en el lugar del incidente.

Al cruce asistió la Unidad de Rescate del cuerpo de Bomberos, personal de Carabineros y miembros del SAMU, quienes asistieron a la mujer sin identificación al interior del colectivo. Por otro lado, en el interior del segundo vehículo involucrado que se trató de una camioneta blanca, no se presentó mayores lesionados.