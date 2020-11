Policial 26-11-2020

Accidentes de tránsito movilizaron a bomberos en Colbún y Linares



Los accidentes de tránsito continúan con una alta incidencia en la comuna de Linares, generando la activación de los voluntarios de Rescate Vehicular, para auxiliar a los involucrados.

Una de estas emergencias, se produjo cerca de las 17:41 horas del martes, en calles Valentín Letelier con Januario Espinoza, por la colisión de una camioneta y un vehículo particular, con 4 lesionados, entre ellos, una persona atrapada, estabilizada por los voluntarios de Rescate, en espera de la presencia de SAMU.

Luego, pasadas las 19:00 horas de ese día, Bomberos de Linares concurrió con unidad de rescate a Camino Las Obras, sector pasado La Curva, donde se registró el volcamiento de un vehículo menor y una persona lesionada.

En tanto, en Colbún, en la Ruta CM-7 Norte, frente a la central hidroeléctrica, Bomberos de esa comuna se movilizó en Rescate Vehicular por el volcamiento de un móvil particular. Precisando luego de la información inicial recibida que, al llegar al lugar, no se encontró ninguno de los ocupantes de los cuales habían sido informados al momento de producirse la emergencia.

En este último caso, Carabineros en el lugar investigó los hechos.