Nacional 12-09-2020

Acciones de Latam cotizan con alza de más de 4% pese a traspié por rechazo a propuesta de financiamiento en EE.UU.



Las acciones de Latam Airlines Group abrieron este viernes con un alza superior a 5% en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), luego de que el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York decidiera rechazar la propuesta de financiamiento del proceso de reorganización de la aerolínea, a través de la figura DIP. Tras ser suspendidas las transacciones hasta las 10:00 horas, con el objeto de que el mercado tomara conocimiento de la resolución, los títulos de la compañía subían un 5,82% hasta los $1.329,00 a las 10:05 hora local, alza que a las 12:10 alcanzaba el 4,31%.



Cabe recordar que el jueves, las acciones de la aerolínea finalizaron en $1.255,90, con un monto acumulado de $291.129.286. La propuesta de financiamiento DIP de la aerolínea firma consideraba un aporte de US$1.300 millones por parte de Oaktree Capital Management, más US$900 millones de las familias Cueto y Amaro, junto a Qatar Airways. Aunque el tribunal de Nueva York decidió que el precio y los términos del contrato de crédito revisado para los Tramos A y C eran justos, el juez James L. Garrity dictaminó que la elección de suscripción de capital modificada para el Tramo C -con un descuento del 20%- podía otorgar una ventaja a los accionistas mayoritarios sobre otros acreedores. Y dado que el paquete se debía aprobar o rechazar en forma integral, finalmente fue rechazado, aunque quedó abierta la puerta para una nueva presentación modificada. Análisis del mercado Desde el banco de inversiones brasilero Bradesco comentaron que "la compañía probablemente apelará contra esta decisión y, en nuestra opinión, podría necesitar otorgar derechos de suscripción a otros acreedores en los mismos términos con respecto al Tramo C, si este se convierte en capital". Pese a la "negativa sorpresa", concluyó, "todavía creemos que Latam Airlines Group puede acceder al financiamiento DIP, el que será fundamental para que la aerolínea supere la crisis del covid-19". Los analistas de Inversiones Security destacaron que el acceso a financiamiento DIP es "crucial para que la compañía continúe su operación en el transcurso de su proceso de reestructuración, debido a que la crisis sanitaria seguirá significando disminuciones en su nivel de caja disponible". A fines de julio de 2020, compañía se encontraba con US$1.108 millones en la cuenta efectivo y equivalentes a efectivo, disminuyendo US$226 millones con respecto al 30 de junio de 2020. En cuanto a la opción de conversión del crédito a acciones, el rechazo a ésta, agregó, "significaría una menor dilución para los actuales accionistas".