Opinión 02-12-2018

Aceptar las lágrimas y elegir la alegría

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado”, Buda

Existen ocasiones en que el desánimo invade nuestra vida, ya sea por la pérdida de un ser querido, por un mal entendido, una incomprensión o una enfermedad que nos aqueja en forma imprevista. Todo lo anterior y quizás mucho más, hay que afrontarlo con entereza y fe. Por ello esta vez, me apartaré del contenido didáctico de mis crónicas dominicales y conversaré con Uds. sobre aquello que nunca tratamos de hablar, lo eludimos, lo ocultamos.

¿ Acaso no tenemos familiares, amigos con enfermedades incurables o simplemente enfermos del alma? Hace pocos días vimos en la tv a nuestra actriz y compatriota Leonor Varela, sonriendo, pero, ocultando el dolor más intenso que uno pueda tener como lo es la pérdida de un hijo pequeño. Esa pérdida u otra, condena al extinto a abandonar este mundo maravilloso, pleno de paisajes naturales, de bellezas insuperables que nos hablan de algo superior, de una mente infinita, pero también de una injusticia ,dado que algunos, los menos, no alcanzan a disfrutarla. Para que decir de los más desposeídos, de aquellos que viven una vida de miseria, de hambre, guerras, enfermedades, egoísmos, dolor. Nos rebelamos ante ello y decimos ¿ Por qué….por qué? y desgraciadamente nadie nos responde y si alguien lo hace, solo dirá “ así es la vida”……..

Pensamos que este mundo tan bello, debiera dar a todos ( sin excepción) “ una vida bella”, pero volvemos a pensar ¿ por qué se ensaña con los más débiles, los más desposeídos, los más desprotegidos? ¿Será cierto aquello que es para gozar en otra vida en forma más plena, que está llena de amor y luz?..

En parte, justificaremos estos pensamientos, cambiándolos por otros más edificantes, más constructivos .Tengo a mi vista una crónica escrita por una mujer judía que, recuerda con tanto cariño a su esposo hace poco fallecido que, no alcanzó a celebrar su cumpleaños 47 y partió a lo desconocido a solo 11 años de su matrimonio.

Eric así lo llama, ansiaba vivir otro año, otro día, otra hora, no importándolo si ello fuese con dolor o no. Nos dice que su esposo siempre estaba feliz de estar vivo, de pasar más instantes con sus seres queridos. Por lo mismo valoraba cada día transcurrido y cada respiración. Valoraba la luz y el calor que le brindaba el astro rey, dando vida y calor a las hermosas flores que crecían en su jardín.

Valoraba no solo su familia, sino también todo su entorno: vecinos, amigos, compañeros de trabajo e incluso aquellas cosas que todos tenemos y usamos a diario, sin darnos cuenta como el poder caminar por si solos. Al final Eric todo lo perdió incluso el poder hablar, comunicarse.

Al respecto, pienso yo, que existen tantas y tantas cosas que las damos por obvias, naturales, rutinarias, pero a veces nunca, pensamos decirles por ejemplo a los nuestros que les amamos, ni nunca abrazamos a los hijos y cónyuges ,solo para abrazarlos y demostrarles nuestro cariño, nuestro amor. Damos por obvio tenerlos cerca, pero sin demostrarles los sentimientos que sentimos por ellos y cuando queremos hacerlo a veces ya es tarde.

Eric partió y su viuda dice que el tiempo le parece hoy una eternidad y que cada instante que pasó con él, en sus recuerdos es para ella una eternidad. No tiene segundos sin que le extrañe, pero poco a poco ha descubierto que día a día le invade una alegría especial, a pesar de haber perdido a la persona que tanto amó. Dice que ahora lo tiene de nuevo en otra forma, traducido en el deseo de continuar criando a sus hijos y pensando que en ellos está la figura, el espíritu de su esposo. Ello le ha permitido ver que el solo viene a dar más luz y calor y que las flores de su jardín crecen más lozanas y más bellas.

Concluye afirmando que, en verdad no sabe que le espera en el futuro ,pero se ha dispuesto valorar y realizar actos de bondad en su propia familia, en su trabajo, con sus vecinos y amigos .Ello le permitirá, dice, seguir sonriendo y riendo, lanzar un buen llanto, traducido en lágrimas como forma de expresar su dolor y luego……..ponerse de nuevo de pie para vivir la vida a plenitud y disfrutar por completo todos sus valiosos momentos.

Eric fue feliz y dio felicidad a su entorno .Al respecto, permitidme preguntarme junto a Ud. estimado lector ¿ Y qué es la felicidad? Creo personalmente que esta es la experiencia placentera que resulta al realizar una tarea significativa en dirección a objetivos también significativos.

Leímos que la palabra felicidad en hebreo ( Tzemijá) significa crecimiento, por lo que se deduce que donde hay crecimiento, progreso o expresión puede haber felicidad. Sin embargo, éste, no depende solo del crecimiento, pues lo verdaderamente importante es elegir conscientemente valores de crecimiento y prestar atención al progreso logrado.

Vivir en el momento presente nos resulta difícil .Nos preocupa observar lo que NO estamos haciendo o lo que PODRIAMOS hacer, sin valorar lo que ahora estamos realizando.

Todo el pasado, amigos míos, debemos dejarlo ir para ser felices. Nunca hay que olvidar que el pasado es pasado y eso no se puede cambiar. Ahora les entrego un secreto para ser felices: “ Vivir el presente, valorándolo a cada instante”….

SI QUIERES MOTIVOS PARA SER FELIZ……CIERRA LOS OJOS Y BUSCALOS DENTRO DE TI”.





René A. Recabarren

Profesor Normalista