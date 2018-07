Crónica 13-07-2018

Aclara alcalde: “Jamás hemos comprometido comprar entradas por 42 millones de pesos para el Stand Up de Verano”

El alcalde de Linares, Mario Meza, fue enfático al aclarar que “jamás hemos comprometido comprar entradas por 42 millones de pesos para el Stand Up que se realizó durante el verano en esta ciudad”.

De esta manera se refirió a la demanda de la empresa Bear Berry contra el municipio por el no pago de las entradas.

“Es un absurdo hablar de esa suma, ya que por esa cantidad de dinero traeríamos espectáculos de calidad a Linares, y no utilizaríamos esos recursos para comprar entradas”, agregó.

Meza dijo que “para ese evento específico se dieron todas las facilidades del caso para el evento. Y de parte de la propia productora se regalaron entradas para la comunidad. Por lo tanto, me sorprende que se solicite el pago de las entradas, toda vez que la productora vendió las entradas con ticket al público”.

Respecto a la situación de Agustín Leiva, quien es sindicado como la persona que se habría presentado a nombre del municipio para requerir las entradas, el alcalde señaló que “esa persona trabajó directamente con el propietario de la empresa productora, Alamiro Garrido, y ellos distribuyeron entradas de manera gratuita a mucha gente de la comuna. Hubo dirigentes vecinales, que ahora son críticos de la gestión, que también distribuían entradas. Para ser franco, yo ni siquiera fui a los espectáculos. Yo lamento esta situación, pero estoy ocupado de cosas mucho más importantes para la ciudad”.