Crónica 31-03-2017

Aclaran denuncia de estudiantes sobre críticas a la sede Santiago de la U. de Valparaíso

Con respecto a las denuncias realizadas por parte de dirigentes estudiantiles, referidas a las condiciones del Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso, esta casa de estudios declara lo siguiente:

Las condiciones para estudiar en este Campus son adecuadas y se rigen por estrictas normas y protocolos institucionales.

Los problemas que se mencionan son hechos aislados y casos puntuales:

- Sobre una eventual situación de “hacinamiento” de los estudiantes, cabe aclarar que el Campus dispone de infraestructura suficiente para los requerimientos académicos de las carreras: 30 salas de clases, dos laboratorios de computación y tres de especialidad, además de biblioteca, sala de lectura, auditorio, teatro para 120 personas y gimnasio, entre otros equipamientos. Respecto de una fotografía que daría cuenta de estudiantes fuera de una sala, es necesario precisar que corresponde a una situación particular, debido a un problema de asignación de sala para la ocasión.

- La UV ha realizado importantes inversiones en los últimos años para mejorar la infraestructura, respetando el valor patrimonial del edificio que pertenece a la orden de los Claretianos y es un emblema de la comuna de San Miguel.

- Respecto de la denuncia sobre problemas sanitarios, cabe mencionar que se cuenta con personal idóneo de auxiliares para el aseo de cada uno de los espacios del Campus, incluyendo los baños. Además, se realiza mensualmente un proceso de sanitización y fumigación en todo el recinto. Los baños, de hecho, cuentan con papel higiénico, toallas para secarse las manos y un sistema de filtro y desodorante ambiental.

- En cuanto a los inconvenientes generados en el casino, conviene aclarar que es un concesionario quien se adjudicó su operación mediante licitación pública y que se han tomado las medidas para evitar que ocurran este tipo de situaciones que pudiesen afectar la calidad del servicio y, por ende, la salud de los estudiantes y funcionarios. A la fecha, no hemos recibido reportes de situaciones de salud asociadas al uso del casino.

-Respecto del supuesto retraso en el pago de remuneraciones, a la fecha y como ha ocurrido desde siempre, éstas se encuentran al día. Esta situación es fácilmente comprobable consultando la página de nuestra universidad en el Portal de Transparencia.

-Por otra parte, la orgánica institucional funciona normalmente y con sus directivos de sede en sus respectivos cargos y cumpliendo con sus responsabilidades.

- Para cautelar la seguridad del recinto se dispone de una empresa de guardias externos, que cumple con un protocolo de seguridad y vigilancia adecuado a sus funciones.

En tanto, Sandra Gallardo, nutricionista de la Dirección de Asuntos Estudiantiles dijo que “por parte de la Universidad, se realizan visitas periódicas al casino Campus Santiago, en las que se realizan evaluaciones técnicas, se realiza control de medidas de inocuidad alimentaria, control de medidas de higiene y manipulación, características organolépticas de la alimentación y características del espacio comedor, con un buen desempeño en general. El casino del campus Santiago, cuenta con un libro de sugerencias y reclamos, en donde durante el segundo semestre del año 2016, sólo se registró una anotación positiva. En el año 2017, el libro de sugerencias y reclamos no presenta ninguna observación, ni positiva ni negativa. Desde el año 2011, inicio del primer periodo de concesión de la empresa Concesionaria del Casino, nunca se ha recibido una denuncia formal de intoxicación por parte de los comensales, ni se nos ha informado de casos de personas que hayan tenido que asistir a un recinto de salud producto de haberse enfermado tras alimentarse en el casino. Respecto a lo informado puntualmente en una ocasión en marzo de este año 2017, acerca de la presencia de insectos en un plato de alimentación, se notificó inmediatamente al concesionario, exigiendo respuestas al respecto. En este sentido, indican que se realizará un análisis de la no conformidad del servicio detectada en el casino, y que luego se elaborará un Informe Técnico con las Acciones Correctivas pertinentes y documentación requerida”.

Como universidad pública y estatal, la UV es un recinto de puertas abiertas al que cualquier persona tiene acceso sin necesidad siquiera de identificarse. Por lo mismo, cualquier medio de prensa puede hacerse presente en la sede y verificar por sus propios medios si las denuncias son ciertas y conversar con los estudiantes para saber si estas críticas son compartidas por ellos.