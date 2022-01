Crónica 28-01-2022

Aclaró Alcalde: “Perrera Municipal de Linares funciona en buenas condiciones”

Dando respuesta a una fotografía que en redes sociales publicaron los concejales Marco Avila, Jesús Rojas y Carlos Castro, donde aparecían más de cuatro perros, lo que no está permitido, en un habitáculo de los caniles de la perrera municipal, lo que generó natural preocupación en la opinión pública, al alcalde de Linares, Mario Meza, aclaró, exhibiendo un video de una reciente visita a la Perrera Municipal, que “todo está funcionando con normalidad y esa fue una fotografía circunstancial, donde aparecían unos cachorros, y que difundieron los concejales”.

“Si existió mala intención al tomar esa imagen, es algo de lo que ellos deben responder, pero en la visita que yo personalmente realicé, pude comprobar que todo está funcionando correctamente, y que en cada habitáculo hay realmente cuatro perros, como lo determina la normativa”.

“Se está cumpliendo con los requerimientos y tampoco faltan galpones, atendiendo actualmente a más de 400 perros, los que están en buenas condiciones, no como lo que mostró una sola fotografía y que no da cuenta de la realidad del lugar”, subrayó la autoridad.