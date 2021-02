Editorial 18-02-2021

Acompañamiento y capacitaciones





Destacable resulta el trabajo que se lleva adelante por estos días para poder capacitar a las mujeres que son parte del

programa Mujeres Jefas de Hogar y que son parte de diferentes iniciativas donde lejos de “marcarse el paso”, se sigue trabajando de manera constante y periódica para prepararlas con miras al momento en que se vaya retomando la tranquilidad y la reapertura de los emprendimientos que tanta falta le hacen a las ciudades y que liderados por mujeres tienen por sí un especial plus que atrae mayor cantidad de gente y eleva el rédito a sus gestoras.

Quizás sea por el empeño que le ponen, o porque le asignan una especial cuota de responsabilidad, lo que finalmente termina siendo de mayor interés para sus clientes.

No son pocas las ideas de negocio lideradas por mujeres y que se han ido quedando en el tiempo porque no tienen

los espacios para desenvolverse o también porque no han existidos los recursos para ponerlas en práctica.

Pero de seguro, este tipo de certificaciones serán un especial aliciente para esperar el momento exacto en que todo

vuelva a la normalidad y puedan también reencontrarse con sus clientes que de seguro esperan ansiosos por sus servicio.