08-02-2020

Acorazado



"El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen monstruos" Gramsci.



Soy un acorazado vetusto

30 mil toneladas de pesares

y unas cuantas guerras perdidas.

Viajo lentamente por el cielo

como la vaca de Zurita

empujado por vientos desfavorables

adyacentes que me hacen

perder el rumbo esclarecido.

Pienso arrojarme en plaza Italia

o lo que fue.

(Juro que moriré llamándola

plaza Italia)

Ahí deshuesare mi blindaje y levantaré un parque de diversiones,

un fantasilandia extremo

donde los idealistas

puedan divertirse.

Cerveza gratis para la primera línea,

hamburguesas de soya para los animalistas.

Todo gratis,

absolutamente todo.

Cada noche será una fiesta

tecno en cubierta.

Danzaremos hasta el amanecer

lanzaremos bengalas de colores.

Habrá sexo para todes

codo a codo entre metralla

y balines de sexo sin cesar.

A la media noche cerraré

mis bodegas extenuadas y vacías.



Soy un viejo pontón oxidado,

me cruje el maderamen

cuando duermo.

Mis velas están rotas

como banderas de una fortaleza

vencida.

Mi peor pesadilla es un mar inmóvil y seco, un lago de piedras

donde naufraguen todos mis sueños.

No quieran que me levante esta vez.

No me pidan consejos.

Ni églogas al futuro esplendor.

Deshuesen mis depósitos

rompan mis cañones

para levantar barricadas.

La nueva patria de todes

los chilensis y que los jóvenes intransitables

digan lo que debemos ser.

Ahora decaigo como un gran

congelador obsoleto.

Como una lavadora enardecida.

Peso menos que un paquete de humo

aunque soy un caballero antiguo

que sufre por el amor de una

doncella lejana.

Acepto mi mala suerte

voy desvaneciéndome

como bruma al amanecer.

Soy un acorazado

blindado de fracasos y contradicciones.

Estoy a punto de convertirme

en un barco fantasma.

Espíritu errante navegando

en un océano inexistente.



Juan Pablo del Río / Escritor