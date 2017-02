Opinión 19-02-2017

Acotaciones al margen Sobre “Vision de la bohemia santiaguina” de Jaime González C.

Con gusto a poco, quedé con la lectura de “ Visión de la bohemia Santiaguina” del Historiador Dn. Jaime González Colville .Expreso lo anterior ,porque el estudio efectuado por dn. Jaime en 23 páginas que nos informa esta vez, de los poetas y escritores del Maule de la década del 30, se leen como se dice comúnmente “ de una sola sentada”.

Entusiasma conocer poetas que, si bien marcaron una época, son un tanto desconocidos para la mayoría de nosotros que NO pertenecemos al grupo intelectual de los poetas.

Por lo mismo, sería un atrevimiento de este profano, en lo poético, hacer una crítica literaria, pues, está consiste en un análisis y valoración de una obra y para hacerlo, creo yo, la persona debiera estar especializada en algún género concreto, llámese poesía, teatro, etc .Al respecto, Wikipedia nos aclara que en verdad ,“ la crítica literaria es en términos de la ciencia humanística, una de las 3 disciplinas de la ciencia de la literatura, aquella que desempeña la función dominantemente aplicativa sobre los textos, a diferencia de la trama literaria y la historia literaria”.

De lo anterior, deduzco que dn Jaime González Colville, en su nueva publicación ( año 2015) hecha en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, en la cual este escritor tiene un asiento vitalicio, justamente ha hecho “ historia literaria” que, como siempre No nos extraña, por la profundidad de sus ideas, coherencia y consecuencia con lo expuesto.

Esos son algunos aspectos fundamentales de todo “ historiador” amén del cúmulo de textos, folletos, revistas y entrevistas que tuvo que analizar para confeccionar el material expuesto.

He leído, que otros aspectos que debe poseer todo “historiador,” debe ser la imparcialidad y la objetividad, tratando así, no tener ningún prejuicio ideológico, para no caer en la tentación común de muchos escritores de entregar un prejuicio: con ideas determinadas. Todo lo anterior lo posee y practica González Colville, pues, de acuerdo a lo leído en todo su escrito, veo que éste, solo se entregó con gusto a estudiar la biografía de los poetas maulinos, o sea, la tierra que siempre Dn. Jaime resalta en sus obras, demostrando “ la pertenencia” a sus tierras maulinas que le vieron nacer y crecer.

Dicho lo anterior, recalco que No soy ( desgraciadamente tal vez) un crítico literario, porque para ello, repito, se necesitan condiciones especiales, tal como comprender el contexto histórico, la vida y las circunstancias de los autores presentados en una publicación, además de < movimientos a los que pertenecen y corrientes creativas que les puedan influir>. Y todo ello, no está en mi y tampoco me gusta…..por lo que hago a veces solo un resumen de lo leído y nada…….más.

Del título mismo, pude aclarar lo que es en verdad el concepto de “ Bohemia” en literatura, dado que estrictamente el vocablo significa comúnmente, el estado etílico de una persona que, conlleva a tener una vida libre y poco organizada, amante de bares, burdeles ,etc.

Pero en literatura, tiene otro significado, pues, un bohemio es una persona romántica, idealista, amante de la música, poesía, filosofía o política .Se agrupan por afinidad y lo hacen en bares, clubes o simplemente en sus casas . Así nos dice González Colville ,de los escritores y poetas maulinos que él, nos da a conocer en su texto.

Al parecer la vida bohemia de los intelectuales, hoy no se realiza (como antes, quizás en Europa sí) donde se podía ver a éstos bebiendo, comiendo, al amparo del humo de sus cigarrillos .Hoy, creo los intelectuales se reúnen en clubes, colectivos u otras denominaciones donde pueden confraternizar.

En la página 42 del Boletín de la Academia ( Nº 124 de 2015) dn. Jaime hace referencia al vate parralino Pablo Neruda .Al respecto, hoy tengo la oportunidad de hacer un aporte sobre él .El último año de las Humanidades que cursé en 1956, en el Liceo de Hombres de Linares, nuestro curso ( Humanista) tuve un profesor de lujo en < castellano> el cual era el Rector de este plantel. Hablo de don Raúl Cáceres Aravena, (1954-1958) que fue el más destacado, distinguido docente que hubo en ese entonces ( Doctor en filos. y letras de la Univ. Central de Madrid), pues bien, en una oportunidad, nos contó que tuvo como compañero de curso en la Universidad a Pablo Neruda ( pedagogía en castellano) Don Jaime nos relata que éste ,estuvo en el pedagógico en la carrera de francés (¿ equivocación?) Quedo en la duda pues ambos diferimos, pero la historia que nos relató dn. Raúl Cáceres va en otro sentido, nos contó que el poeta Pablo Neruda tuvo amistad con una compañera de curso a la que embarazó y No quiso reconocer esa situación .Nos agregó además que, fue testigo como frente a los demás compañeros ,le escribió un poema, con una facilidad abismante. Con ello reconoció que Pablo Neruda era desde esa fecha un poeta extraordinario. El poema, amigos lectores se llama “ Farewell” y fíjese Ud. bien .Dice textualmente: “ Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira .Por esa vida que arderá en sus venas/ tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos/ tendrían que matar las manos mías. / Por sus ojos abiertos en la tierra/ veré en los tuyos lágrimas un día………Por favor amigos míos, lean este poema, es hermoso y como ven tiene su historia que tuvo un final desgraciado, pues la alumna un día cualquiera ,preñada, quizás con vergüenza, abandonó la universidad y nuestro Rector Cáceres Aravena, dice que nunca más la vieron. Agregando que Pablo Neruda con ese hecho, lo marcó como un ser despiadado, pidiendo a todos nosotros decirle en alguna oportunidad que tuviéramos de estar junto al vate que Raúl Cáceres, le mandaba a decir que era “ un desgraciado, un infeliz” que No reconoció a su hijo a nacer .Nunca pude decirle esto a Neruda ,pues en la ocasión que le vi y conocí, éste ,estaba degustando un jarro de vino pipeño con su camarada y amigo ,el pinto Pedro Olmos, en el bar “ El ruiseñor” Hoy, me desahogo y no para empequeñecer a nuestro Premio Nobel ,sinó para contar una de sus facetas desconocidas y quizás habitual en él ,pues en una país asiático dejó a otro mujer esperando un hijo suyo que iba a nacer con graves problemas de deformación .Huyó de esa mujer y de su bebé a nacer sin rubor alguno……..Pueden leer esto en sus “ Confesiones”…..

Cumplido el encargo de mi profesor Raúl Cáceres, esta vez también cumplo con agradecer al “ historiador” Jaime González Colville por su interesante aporte a la historia del Maule donde da a conocer la vida y obra de algunos de sus escritores sobresalientes.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista