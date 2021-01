Política 14-01-2021

Acreditación en educación superior: rector UTalca enfatiza que “no todas las instituciones son iguales”



Álvaro Rojas, compartió con su par de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, opiniones con respecto a la propuesta de la CNA “Criterios y Estándares para la Acreditación Institucional 20-22”.



El rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, participó en el seminario virtual “Acreditación en Educación Superior: Comentarios a la propuesta de la CNA”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en el que participó también su par Ignacio Sánchez, junto a Judith Scharager, académica de la Facultad de Ciencias Sociales UC y Agencia Qualitas; y Andrés Bernasconi, de la Facultad de Educación UC y Centro de Justicia Educacional.

El evento apuntó a comentar un documento del mencionado centro que analiza de manera crítica las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para realizar ajustes a la Ley 21.091, de 2018, que estableció los nuevos criterios y estándares para la certificación de pregrado, postgrado, doctorados, especialidades médicas y odontológicas de las instituciones de educación superior, que deben regir completamente a partir de fines de 2022.

Sobre las propuestas de la CNA, Rojas manifestó que "hay una contraposición entre los criterios y estándares de acreditación y el respeto al proyecto, la misión y los propósitos de las universidades".

El rector añadió que "el modelo de evaluación de la calidad propuesto colisiona con la autonomía universitaria, el respeto por la diversidad y la naturaleza de las instituciones”. Y criticó que la propuesta de la CNA “concibe un modelo ideal de universidad como un referente obligatorio y normativo para la totalidad de las instituciones. Y pone énfasis en criterios y estándares instalando un único marco de referencia a seguir. Pero no todas las universidades son iguales”.

Por otro lado, lamentó que exista tanta “desconfianza en las instituciones”. Coincidió en esta crítica el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, quien manifestó que "la propuesta de la CNA adolece de algo que para mí es un gran problema a nivel país y es la confianza en las instituciones. Si no hay confianza en las instituciones entramos en una lógica de chequeo y contra chequeo, más que en una de confianza en la capacidad de realizar una tarea. Creo que tiene demasiado control, demasiadas áreas a evaluar y tiene el gran problema de la homogeneización".

Sánchez añadió que “hay una tendencia a homogeneizar y subvalorar la diversidad del sistema, con una visión rígida que afecta al crecimiento y a la innovación, especialmente a instituciones que han demostrado calidad en sus procesos. si no hay innovación en las instituciones más sólidas el sistema no se mueve. No se ve un énfasis en el acompañamiento".