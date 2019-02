Política 06-02-2019

Actividad económica en Chile creció 4% en 2018 según Banco Central.

El Imacec de diciembre de 2018 creció 2,6 % en comparación igual mes del año anterior, de acuerdo con información del Banco Central.

El índice acumuló 3,97 % durante 2018 (el más alto desde 2013 cuando llegó a 4,0 %) y rozó la meta de 4,0 % autoimpuesta por el gobierno de Sebastián Piñera.

La serie desestacionalizada cayó 0,7% respecto del mes precedente y creció 2,3% en doce meses. El mes registró un día hábil más que diciembre de 2017.

El Imacec minero creció 0,5%, mientras que el no minero aumentó en 2,8%. Este último se vio favorecido por el desempeño de los servicios.

En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero disminuyó 6,7% y el Imacec no minero no presentó variación.

Conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, la estimación del PIB 2018, así como las revisiones al primer, segundo y tercer trimestre, serán difundidas el próximo 18 de marzo.