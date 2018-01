Editorial 25-01-2018

Actividad física

En condiciones de ser visto por la Sala, quedó el proyecto que estimula la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales. Esto luego que los integrantes de la Comisión de Salud del Senado despacharan una serie de indicaciones y dieran por concluido el debate en particular.



La norma –en primer trámite- plantea incorporar una hora de ejercicio al día, fuera del ramo de educación física; promueve pausas saludables entre clase y clase; propende el uso de buzo para facilitar el movimiento; establece la actividad física en los recreos; y prohíbe la venta de alimentos altos en sal, azúcar, grasas y calorías afuera de recintos educacionales.



Este es un proyecto vanguardista que ataca el sedentarismo, que a su vez es el causante de enfermedades no transmisibles como el síndrome metabólico. Para prevenir esto se requieren dos vacunas: la alimentación saludable y el ejercicio.



Con esta iniciativa, todos los colegios en Chile deberán hacer una hora de actividad física, que se sumará a las que ya tienen por currículum, por lo tanto el ejercicio se transformará en algo tan importante como la física, las matemáticas o la literatura. Y otra cosa importante es que los estudiantes podrán ir con buzo. Hoy usan corbata y camisa rígida o jumper y eso claramente dificulta cualquier movimiento.



Durante el debate de las indicaciones, los legisladores se detuvieron en el empalme que debe hacerse con la ley N° 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, más conocida como ley súper 8.



En la norma vigente existe prohibición de vender comida chatarra al interior de los establecimientos, pero no así en las afueras. Ahora se extiende esta política a los puntos de acceso al recinto. Al respecto, los congresistas se mostraron a favor de ampliar este control consignando las quejas que han realizado los dueños de quioscos saludables.