Crónica 12-05-2017

Actividades del control obligatorio de la plaga Chinche pintada

Chinche pintada, Bagrada hilaris, es un insecto descrito en India, nativo del este y sur de Asia y África, está presente en Asia (India, Pakistán, Taiwán entre otros), África (Sudáfrica, Egipto entre otras), Europa (Italia y Malta), América (EE.UU. y México) y las detecciones en Chile, constituirían la primera determinación en Sudamérica. Afecta principalmente plantas de la familia Brassicaceae, los cultivos de brócoli, coliflor y repollo. Asimismo malezas y ornamentales brassicaceas tales como yuyo y allysium respectivamente. La literatura menciona 74 especies de plantas hospedantes, de distintas familias botánicas pero algunas de ellas constituyen solo el refugio de la plaga. La primera detección de B. hilaris en territorio nacional corresponde a la realizada en septiembre de 2016 asociada a la maleza conocida como yuyo, Brassica rapa, en Quilicura (Estero las Cruces), colectado por el Departamento de Medio de Ambiente de Comuna de Quilicura y entomólogos particulares. Estos investigadores encontraron altas poblaciones y varios estadios de la plaga. Esta información fue publicada en el mes de octubre del 2016 en una revista vasca “Faúndez et al, 2016. First record of the painted bug Bagrada hilaris (Burmeister, 1835) (Heteroptera: Pentatomidae) in South America. Arquivos entomolóxicox, 16:175-179” Los investigadores proporcionaron ejemplares al SAG durante noviembre de 2016, que fueron derivados al Laboratorio SAG Lo Aguirre para su corroboración. Cabe destacar, que el SAG sólo fue informado posterior Ovipostura del chinche pintado Las detecciones SAG datan de noviembre y diciembre 2016, siendo relevante por cuanto constituye la primera vez que se detecta afectando cultivos de repollo y en una localidad distinta, la comuna de Lampa. Desde enero a la fecha se han continuado las labores de vigilancia tendientes a conocer la distribución de la plaga. Hasta el momento, el SAG ha detectado esta plaga provocando daño en cultivos de: coliflor, repollo, brócoli, rúcula, rabanito, kale, pak- choi, mizuna, mostaza roja; como también afectando a malezas: yuyo, rábano silvestre y malvilla. Sin embargo hay casos aislados de daño en alfalfa, acelga, betarraga, maíz, maravilla, zapallo, papa, tomate, zanahoria, cebolla, soya y otras especies que están siendo verificadas. La distribución de B. hilaris se ha ampliado, en un corto período de tiempo, detectándose a la fecha en 21 comunas de la Región Metropolitana y en 20 comunas de la Región de Valparaíso, en ambas Regiones se está verificando la superficie afectada. A continuación se presenta el Cuadro N° 1 que informa las comunas con detección, siendo relevante destacar que la gran mayoría de las detecciones corresponden a presencia de la plaga en malezas, un porcentaje menor en cultivos y otro inferior son capturas de ejemplares en trampas.