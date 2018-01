Social 30-01-2018

Actor Claudio Reyes: “El personaje de Charly Badulaque sigue siendo muy querido por el público”

El actor longaviano, Claudio Reyes, quien se prepara para nuevos proyectos en televisión para este año, asegura que su personaje “Charly Badulaque”, le sigue reportando muchos éxitos en sus presentaciones a través del país.

“Sigue siendo un personaje muy querido por el público, claro que yo me he preocupado siempre de ir renovando la rutina. Tengo un libretista muy bueno, y también yo le voy agregando cosas de la contingencia”, afirma.

Acerca del origen de su personaje, señaló que se inspiró en el locutor Luis Sebastán Vielma, que en la década de 1970 animaba el Festival Longaví Canta. “Él tenía un estilo muy especial, y cada vez que saludaba al público decía: buenas y grandes noches. Hace poco me llamó de la Radio de Talca donde trabaja actualmente e hicimos muchos recuerdos de ese festival y de amigos comunes que tenemos en Longaví”.

Acerca de la faceta humorística que ha desarrollado con éxito en programas como Morandé con Compañía y Mentiras Verdaderas, señala que “más que contar chistes, a mí me gustaba desarrollar las rutinas con un libreto. Bueno, yo me retiré del programa de Kike Morandé, pese a que me iba muy bien, porque un productor que es su brazo derecho nunca me daba permiso para ir a otros programas, en cambio otros actores y humoristas no tenían ningún inconveniente. Eso no me gustó y decidí dejar el programa. Luego, en el Mentiras Verdaderas, también lo pasé muy bien. De pronto tenía un libreto para 20 minutos y se alargaba a 45 minutos con puras improvisaciones divertidas que iban surgiendo con los invitados”.

Claudio Reyes afirma que siempre está preparado para ir a distintos programas de televisión porque sus personajes “El Huaso Clemente” y “Charly Badulaque”, siguen en las preferencias del público.