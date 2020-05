Editorial 05-05-2020

Actores Culturales



Nuevamente, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se dio cita para analizar la crítica situación que viven los trabajadores de este ámbito, debate al cual asistieron por la vía telemática diversos dirigentes, así como la ministra y el subsecretario del sector, respectivamente.



En su exposición entregaron cifras del sector, donde el 70% emite boletas a honorarios y el 55% recibe un ingreso promedio mensual de 350 mil pesos.



Hoy, en su mayoría, se encuentran con imposibilidad de trabajar a corto plazo y poder costear gastos básicos.



Del mismo modo. Se cuestionó la concursabilidad de las medidas que implementará el Ministerio de las Culturas, porque no apuntan a la emergencia, sino que son a mediano y largo plazo, ya que pasarán tres o cinco meses, entre la postulación, evaluación y selección de los proyectos, con recursos que llegarán recién en noviembre o diciembre.

Desde el sector cultural, muchos no pueden acceder a los beneficios sociales como bonos y seguros de protección al empleo y para trabajadores independientes en materia de Covid-19, porque tienen contratos por 60 horas y no cuentan con cotizaciones continuas. En caso de las boletas, no tienen un ingreso promedio.

Actualmente muchos actores culturales viven la precariedad en lo cotidiano, con ayuda de familiares y dedicándose a otros emprendimientos, informalidad que hace difícil participar en una mesa intersectorial y que puedan acceder a fondos concursables.