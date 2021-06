Crónica 02-06-2021

Actores y famosos se unen a campañas de FChD “No más palabras” y “Usted no lo haga”

Fundación Chilena para la Discapacidad contó con el apoyo de Chile Actores y Gestionarte para viralizar estas la campaña de inclusión que buscan terminar con la discriminación hacia las personas en situación de discapacidad.



Con el objetivo de propiciar y promover la inclusión efectiva en Chile, la Fundación Chilena para la Discapacidad (FChD) organizó dos campañas denominadas “No más palabras” y “Usted no lo haga”, ambas acompañadas del apoyo de diversos actores y famosos, entre ellos, Francisco Melo, Marlén Olivarí, Daniel Muñoz, Alessandra Guerzoni y Jorge Zabaleta.



Todos ellos han participado de la campaña de concientización “Usted no lo haga”, donde realizan un llamado a terminar con una serie de dichos o acciones que fomentan la indiferencia y la discriminación hacia personas con alguna limitación física, sensorial, psíquica o mental.



“Las personas en situación de discapacidad no necesitan que le tengan lástima o pena, la discapacidad no es una tragedia, no se sufre, la discriminación, sí, por eso, usted no lo haga”, dijo en su video viralizado en redes sociales el actor Francisco Melo.



Con relación a la forma en que se educa a la población, en especial a los niños, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, explicó algunas “costumbres” que deberían terminar para una mejor sociedad inclusiva.



“Muchas veces a la gente con algún tipo de discapacidad se le empequeñece diciéndole sordito o sordita, cieguito o cieguita y esto no debería ser. También se debe entender y comprender que la discapacidad no es algo que se posea o padece, es una situación social que debe ser integrada como parte de nuestra cultura inclusiva, sin barreras que impone el entorno”, remarcó Matías Poblete.



Con respecto a la campaña “No más palabras”, la FChD pretende financiar 100 atenciones psicológicas para mujeres en situación de discapacidad que hayan sido víctimas de violencia, costeando así tratamientos personalizados para cada una de ellas a lo largo de todo Chile.