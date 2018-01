Cultura 16-01-2018

Actriz Belén Mora: “Es importante descentralizar la cultura”

La conocida actriz Belén Mora, que se luce con diversos personajes en el programa de Mega, “Morandé con Compañía”, realizó una sólida actuación con su stand up comedy en el Teatro Municipal de Linares en el marco del Bear Berry Fest que en este verano ha traído espectáculos de primer nivel a la zona.

“La invitación para venir a Linares me la hizo la productora Sandra Arriagada y yo de inmediato accedí porque me gusta mucho actuar en regiones, ya que no todo se puede centralizar en Santiago. Es bueno que acá en Linares haya gente que esté tratando de abrir caminos, de generar espacios para cultura y entretenimiento. En lo personal lo pasé increíble, la gente es muy receptiva y el Teatro que tienen acá es precioso”, afirmó.

La artista recalcó lo importante que es descentralizar la cultura. “Todas las regiones tienen que tener las mismas oportunidades en el ámbito cultural y disfrutar no sólo de stand up comedy, sino también de la música, la danza y otras expresiones artísticas. Por ello es tan importante lo que está haciendo en Linares Bear Berry con este festival. Trabajé mucho tiempo en producción y me imagino que la inversión es bastante grande, y también el riesgo, pero ellos se han atrevido, y eso se agradece, no sólo por los artistas, sino también por la gente para que pueda consumir cultura y entretenimiento. El chileno siempre tiene eso de sentirse culpable por gastar en reírse, y este tipo de instancias ayuda a que se vaya generando ese hábito. Y este tipo de festivales invita a que la familia completa tenga un panorama”, expresó.

Actualmente la actriz Belén Mora con su personaje Lady Devonette, de la “Sonora para Rehabilitarse”, la rompe en Mega con sus ´éxitos “Mami te gusta poco” y “El angustiado”.