Nacional 27-07-2019

Actriz de "Verdades Ocultas" tras dos años al aire: "La van a dar mientras la vean"

Este miércoles 24, la teleserie "Verdades Ocultas" cumplió dos años al aire, siendo una de las producciones más populares que, en el corto plazo, aún no tiene una fecha estimada para su final.

"La verdad es que no me imaginé que estaría tanto tiempo al aire, a pesar de que estuvo pensada como una teleserie de larga duración", dijo Camila Hirane a La Tercera, actriz que protagoniza la producción en el papel de "Rocío".

"Nosotros vamos a resistir lo que resistamos, pero es el público el que hace que esto, que se siga dando (...) La van dar mientras la vean, aunque hay un factor humano de no dejar que esto guatee", expresó la actriz, junto con decir que pretende "terminar lo más arriba posible, y quizás eso pueda ser pronto, pero la verdad es que no lo sabemos".

Desde su estreno en julio de 2017, "Verdades Ocultas" alcanza un promedio general de 20.2 puntos, según Mega, siendo la historia diurna más vista desde la creación de esta franja en agosto de 2011. A principios de julio, la teleserie superó los 500 capítulos.