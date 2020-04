Social 02-04-2020

Actuar bajo un criterio común y con el mensaje adecuado, claves para controlar la pandemia



Así lo afirman expertos políticos quienes analizan el tratamiento de esta crisis sanitaria desde las decisiones estratégicas del gobierno central.

Diversas son las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, expertos y políticos en torno a las medidas que ha tomado el gobierno del Presidente Piñera frente a la pandemia del coronavirus. Muchos han declarado que debería decretarse cuarentena total y así evitar lo sucedido en Italia y España.

Sin embargo, algunos expertos coinciden en que es momento de actuar bajo un mismo criterio para frenar el rápido avance de la enfermedad en el país.

“Seguimos con visiones egoístas. Hoy llegó el momento de trabajar todos juntos, gobierno, políticos, alcaldes, instituciones, empresarios y ciudadanos. Creemos que la forma del Ejecutivo de implementar la cuarentena ha sido correcta, ya que no se ha provocado caos en Santiago y las comunas en cuarentena”, sostuvo la vocera del movimiento Alerta Chile Verónica Romero.

En la misma línea, Camilo Morán, integrante del Comité Político de Renovación Nacional, comentó que el criterio adoptado por el jefe de Estado y el Minsal es el correcto.

“Creo que debemos guiarnos por el criterio técnico-sanitario, sin embargo, debemos ir sumando más comunas a esta cuarentena total. Valoro que el Gobierno se haya regido por las recomendaciones de la Organización Panamericana de Salud”, indicó Morán.

“No hay duda que los reparos pasan por la mecánica comunicacional del Ministro Mañalich, que empaña innecesariamente la buena gestión que se ha hecho. Seamos justos, más allá de la crítica política, no hay mayor duda que Chile en estos casi 30 días de emergencia sanitaria está respondiendo de manera satisfactoria”, complementó.

Más crítico es el director de Fundación Virtud Rodrigo Tobar Gallardo, quien dijo que todas las medidas adoptadas por el gobierno han sido tardías y de poco sentido común.

“No vemos un compromiso irrestricto a evitar contagios, han dejado la prevención del contagio en manos de la gente y no vemos buenos resultados, las cifras aumentan día a día y todos los artículos de aseo y protección ya escasean a nivel nacional. El gobierno sigue actuando de forma temerosa e ineficaz”, criticó.

Con todo, Morán fue enfático en plantear que es necesario seguir mejorando cómo se dan a conocer las noticias relacionadas al Covid-19.

“En primer término, se debe afinar de manera absoluta la cadena de transmisión de información, no solo con los medios de comunicación, sino además con los alcaldes para que no se repita la ingrata situación del fin de semana con la alcaldesa de Maipú. En materias técnicas, es importante coordinar las plataformas que van a complementar la futura cuarentena, que no ocurran confusiones con los permisos para salir en cuarentena o el uso de estas plataformas, que la política de comunicaciones deje claro que no habrá desabastecimiento en los supermercados, ni en las ferias libres”.