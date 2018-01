Nacional 26-01-2018

_Acuerdo con SQM por el litio es _el mejor contrato del mundo_

El vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, acudió este jueves hasta la Cámara de Diputados donde dio cuenta del alcance del acuerdo con Soquimich (SQM) para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

Según Bitrán, el acuerdo sellado con SQM, desde la perspectiva del royalty de 30 por ciento que obtendrá el Estado, es "el mejor contrato del mundo" en materia de minería no metálica.

"Los aportes al Estado van a ser cercanos, en total, a 12 mil millones de dólares", remarcó el economista quien destacó que "sólo con esta negociación estamos generando casi lo equivalente a todas las empresas de la minería" en Chile.

Así, Bitrán enfatizó: "Aquí estamos, se los digo con responsabilidad, (frente al) mejor contrato -desde la perspectiva del Estado y de la Minería no metálica- del mundo con 30 por ciento de royalty promedio, el que le sigue en el mundo (es de) 19 por ciento".

"Y para qué vamos a hablar de nuestra historia, lejos el mejor de nuestra historia", puntualizó.

Respecto a los cuestionamientos sobre la empresa, el vicepresidente de Corfo destacó que en la conciliación lograron sacar a Julio Ponce Lerou de la mesa directiva, al igual que a su familia, quienes no pueden ocupar cargos ejecutivos en la compañía.

Bitrán aseguró que "el genio de Ponce Lerou tiene que salir" afirmando que acordaron un presidente independiente.

Este jueves la Cámara de Diputados realiza una sesión especial para conocer los detalles del acuerdo respecto a la explotación del litio en la que está presente el ministro de Economía, Jorge Rodríguez.

En paralelo, parlamentarios del Partido Comunista anuniaron su decisión de recolectar las 10 firmar requeridas para hacer una presentación formal a la Corte Suprema con el objetivo de pedir destitución del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, por haber ofrecido la suspensión condicional del procedimiento que lleva adelante la investigación contra SQM por el financiamiento irregular de la política.