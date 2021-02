Política 25-02-2021

"Acuerdo nacional" por La Araucanía: Presidenciables de oposición toman distancia





La seguridad en la macrozona sur quedó como una de las prioridades del Gobierno para este último año de la segunda Administración de Sebastián Piñera, luego de que anunciara, el lunes, la convocatoria a un acuerdo nacional para "enfrentar ola de violencia" en La Araucanía.

También instó al Congreso a acelerar la tramitación de proyectos sobre seguridad pública, entre ellos, para poner la máxima urgencia al proceso legislativo para sacar leyes que son "necesarias y urgentes", tales como una Ley Antiterrorista "más eficaz".

Pese a esto, distintos candidatos y precandidatos presidenciales de la oposición concuerdan que el Gobierno "ya fracasó" en su labor en la zona macrozona sur y que el llamado fue realizado muy tarde.



"No sé si tienen la legitimidad para poder abordar esto. Lo segundo, que cuando el Presidente habla de un acuerdo nacional, nunca nos invitó a nosotros, así que nunca es tan nacional", criticó Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y carta presidencial del Partido Comunista.

En el conflicto de La Araucanía inciden "varios temas que son completamente distintos y que creo que este Gobierno ya no tiene capacidad para abordarlo, ya fracasó", planteó.

Coincidió el abanderado presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que "el Gobierno fracasó en La Araucanía, fracasó en Colchane, fracasó en todo Chile".

"Que ahora haga un llamado de última hora a un acuerdo nacional me parece a destiempo, pero yo siempre voy a estar por conversar", puntualizó el ex canciller.

En tanto, Carlos Maldonado, candidato del Partido Radical, criticó que "cada vez que un tema le queda grande al Gobierno, llaman a un acuerdo nacional: sobre La Araucanía, llamó a un acuerdo el primer día de su Gobierno, y tres años después la situación es peor, y cada vez que hemos estado dispuestos a conversar, no se ha podido avanzar; este tema tendrá que abordarse en la Convención Constitucional".

"GOBIERNO HA CARECIDO DE VOLUNTAD"

La carta del Partido Socialista, Paula Narváez, expuso que "las medidas propuestas incrementarán con seguridad la conflictividad, y arriesgan vulneraciones a los derechos fundamentales en cuanto el Gobierno ha carecido de voluntad para establecer las propuestas de refundación de Carabineros, que el país hoy necesita. Este Gobierno carece de propuestas integrales y políticas de fondo para estos temas".

"Lo que plantea el Presidente, la verdad es que es una agenda que ya conocemos, que está en el Parlamento; y lo que requerimos es una mirada distinta, que integre, que escuche, que baje al territorio", sostuvo a su vez la cantidad de la DC, Ximena Rincón.



En la otra vereda, la del oficialismo, toman también cierta distancia de lo planteado por el Presidente Piñera, pese a que apoyan la idea de un acuerdo nacional para detener la violencia en La Araucanía; en un marco que parlamentarios de Chile Vamos en la zona han solicitado incluso que el Mandatario declare estado de sitio.

El candidato de RN y del PRI, Mario Desbordes, señaló que estuvo "bien en el llamado el Presidente, pero, en paralelo, tiene que, por un lado, empoderar a la ministra Karla Rubilar para que saque adelante las medidas del Plan Araucanía, para que saque adelante las propuestas que le hicimos a los pueblos originarios en la campaña".

"Tenemos que darle una vuelta a que las Fuerzas Armadas apoyen solo tecnológicamente; (pero) no hay nada que las FF.AA. puedan hacer que no pueda hacer Carabineros", subrayó.

No obstante, el independiente Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social, afirmó que apoya "las decisiones que tomó el Presidente, pero hay que ir unos pasos más allá: primero, no dialogar con aquellos que propugnan la violencia y, segundo, usar las herramientas que la Constitución nos da, pero siempre y cuando la oposición esté dispuesta a dar la mayoría necesaria para declarar los estados de emergencia constitucional necesarios".

Más enfático se manifestó el ultraderechista José Antonio Kast (Republicanos), en favor de una intervención militar: "Los chilenos en La Araucanía no quieren más acuerdos, quieren terminar con el terrorismo y la violencia, y eso no lo van a lograr los políticos, sino que la Fuerzas Armadas y las de Orden".

Ante estos llamados, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, apuntó que hay que apegarse al Estado de derecho al momento de abordar cursos de acción.