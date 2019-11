Opinión 21-11-2019

Acuerdo por la Nueva Constitución



El Acuerdo por la Nueva Constitución desahucia a la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura cívico y militar de Pinochet a sangre y fuego, y permite a las chilenas y chilenos definir en un Plebiscito en el mes de abril del año 2020 si aprueba o rechaza una Nueva Constitución definida en democracia. En este Plebiscito también se someterá a consulta el procedimiento con el que la Nueva Constitución se elaborará: una Convención Mixta entre el Congreso y la ciudadanía o una Convención Constitucional, Asamblea Constituyente con miembros electos democráticamente en su totalidad en el mes de octubre, y que redactarán la Nueva Constitución de manera autónoma y soberana, para ser sometida finalmente a un Plebiscito popular ratificatorio.



Ejercer la soberanía popular a través de un Plebiscito por una Nueva Constitución y en una Convención Constitucional para elaborarla es algo histórico y sin precedentes en la historia de Chile. No hemos conocido esta experiencia y no podemos perder esta oportunidad. Esto no sería posible sin la movilización social de millones de chilenos y al enorme y doloroso costo humano que ha significado el atrevernos a despertar y ver a través de los ojos de miles y miles de jóvenes a lo largo y ancho del país que entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre del 2019 demostraron que el pueblo unido jamás será vencido.



En la Convención Constitucional la exigencia de un quórum de 2/3 para los acuerdos será alta, pero al hacerse sobre una hoja en blanco que hay que llenar, sin las amarras de la Constitución de 1980, será una oportunidad para un verdadero pacto democrático en el país. La Constitución del 80 no tendrá valor vinculante para este proceso constituyente. La Nueva Constitución partirá de cero. Ningún sector podrá imponer su mirada. Nuestra tarea es construir mayorías o llegar a acuerdos. Esto es lo correcto si queremos que la Nueva Constitución escuche las voces de todos y así fije las reglas del juego democrático para el futuro. En las experiencias de Asamblea Constituyente en el mundo los acuerdos se exigen de forma unánime, consenso o los 2/3. Se acaban los cerrojos de la Constitución de Jaime Guzmán: no se impondrá un Tribunal Constitucional que revise lo definido por la mayoría en el Congreso; no se impondrá un artículo 19 N°24 inciso final que permite la propiedad de las aguas por privados.



Debemos comenzar a discutir los contenidos de la Nueva Constitución: fin al principio de subsidiariedad que limita la intervención del Estado en la protección de derechos sociales como salud, educación, pensiones y vivienda; democracia directa con revocatoria de autoridades e iniciativa popular de ley; Estado plurinacional y reconocimiento constitucional de pueblos originarios. No se materializarán las transformaciones deseadas por más igualdad y democracia para Chile hasta que tengamos la Nueva Constitución vigente. Esto implica mucho diálogo en todos los ámbitos de la sociedad. Nuestro deber ciudadano es participar del Plebiscito y votar por la Nueva Constitución en abril. Si la aprobamos, deberemos abocarnos a la elección de delegados constituyentes que interpreten las demandas populares en el mes de octubre.





(Lorenzo Martínez

Presidente Regional Maule

Partido Socialista de Chile)