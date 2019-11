Opinión 20-11-2019

Acuerdo por la paz y nueva Constitución, el entendimiento que no pone fin a un movimiento, sino que, da inicio al nuevo Chile

La noche del 15 de noviembre de 2019, será una fecha recordada y valorada por la historia, donde los diversos sectores políticos de manera amplia y transversal, han manifestado y respaldado el valor de la democracia, los acuerdos, el respeto y la paz, un Chile más justo y las vías a una nueva Constitución.

De manera previa y en cadena nacional, el día 12 de noviembre el Presidente Sebastián Piñera, hablo de forma escueta, sencilla y conciliadora, solicitando a todas las fuerzas políticas y sociales del país y a todos los chilenos de buena voluntad, unirse en torno a tres – urgentes y necesarios acuerdos –; uno por la paz, otro por la justicia y el último por una nueva Constitución. Si bien, muchos eran los que esperaban otro mensaje apostando por una decisión mas fácil o categórica que era el llamado de nuestras Fuerzas Armadas a la calle, la decisión de un gobernante democráticamente elegido, responsable con Chile y con la historia, era apostar por la paz y el diálogo en un hecho emblemático en nuestra memoria chilena.

Cuando veíamos la violencia, el odio y la polarización de todos los sectores, discuciones sin sentido entre partidos mientras la gente clamaba anhelos de un despertar político, se decide avanzar con más fuerza que nunca, la democracia alzó la voz, triunfó el diálogo y los acuerdos. La reflexión en la clase política y sus representantes fue profunda y la respuesta ha sido contundente condenando de manera transversal la violencia. Posteriormente, vivimos un consenso democrático histórico ratificando en su totalidad el concepto de democracia, en donde sus representantes estuvieron a la altura de lo que Chile necesita, ver sectores políticos abandonando sus trincheras de manera responsable, suscribiendo un acuerdo que no sobrepasa ni impone una postura por sobre otra es un hecho que solo habla desde la sinceridad y humildad que nos hace comprender que el motivo de esa representatividad en el parlamento es precisamente para lesgislar en torno a un solo móvil: el bien común y las necesidades sociales presentes en nuestro país.

Este acuerdo propone en primer término, determinar en consulta ciudadana la necesidad de tener una nueva Constitución Política de la República, y en caso de así establecerlo, qué órgano debiese redactar esta nueva carta fundamental; es asi como nos encontramos con dos alternativas, una Convención mixta integrada por igual cantidad de miembros electos para este efecto y parlamentarios en ejercicio o una Convención Constitucional, cuyos integrantes sean electos en su totalidad para este efecto. En caso de ser aprobada la idea de una nueva Constitución, y sea cual sea el mecanismo adoptado, los representantes serán electos por la ciudadanía y finalmente, será también la ciudadanía quienes ratificaran la nueva carta fundamental, a través de un plebiscito ratificatorio.

Insistimos y somos categóricos, ha triunfado el llamado del diálogo extendido por el Presidente y la paz, el rechazo a la violencia, la buena política y la responsabilidad democrática. Ahora, esto en ningún caso es el fin de un proceso, muy por el contrario estamos recién comenzando, este es el momento de mantener el diálogo y seguir avanzando con humildad, sentido común y una profunda responsabilidad a suscribir los cambios que la ciudadanía necesita, a desarrollar una agenda social que permita reducir las brechas existentes en Chile y a construir el Chile desarrollado que nos hemos propuesto como meta, donde cada chileno se sienta y vea representado y es en este sentido donde extiendo la invitación a aquellos que no quisieron sumarse a este acuerdo para que dejemos de lado los diálogos entre sordos y abramos la puerta donde esta lo constructivo, tenemos un país entero esperando respuestas y no debemos fallar.

De las crisis también surgen oportunidades, es así como con voluntad y profundo compromiso, estamos seguros, que saldremos fortalecidos como país. Donde todos se sientan válidamente representados, donde todos sean escuchados y respetados, donde todos podamos mirarnos y sentirnos orgullosos de vivir en esta linda tierra, y decir fuerte, ¡Viva Chile!