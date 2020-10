Nacional 07-10-2020

Acusación a Mañalich: Presidenta del Colegio Médico acusa "imprudencia temeraria" en control de la pandemia



La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, expuso ante la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y acusó una "imprudencia temeraria" en el liderazgo del control de la pandemia del covid-19. La dirigente gremial aseguró que "existieron errores y omisiones graves y evitables contradiciendo la opinión de expertos y procedimientos establecidos", apuntando a que el ex titular del Minsal desatendió las recomendaciones de quienes fueron convocados a la Mesa Social. En la misma línea declaró que Mañalich "participaba muy escasamente de las reuniones".

"Podría existir negligencia y/o impericia al no seguir las recomendaciones del consejo asesor y abandonar las estrategias para el control de la pandemia", declaró, agregando que se tomaron "decisiones graves que eran evitables". Respecto a la "imprudencia temeraria", Siches detalló que hubo medidas "intrépidas y controversiales" desde el Minsal mientras estaba al mando del ex secretario de Estado, como las cuarentenas dinámicas, la inmunidad de rebaño, la apertura precoz. Y respecto a las comunicaciones hechas por Mañalich indicó que hubo "una falta de estrategia" para evaluar el riesgo de las decisiones tomadas e informadas a la comunidad. En tanto, en relación al manejo de datos -uno de los aspectos fundamentales de la acusación- a juicio de la líder del Colmed "es necesario determinar si hubo intencionalidad o dolo en el ocultamiento de cifras reales". "No es tan relevante para el Colegio Médico lo que pase con el ex ministro de Salud, pero sí que la institucionalidad se respete (...) y podamos en la próxima pandemia tener mejores resultados", subrayó. Emplazamiento oficialista La presidenta del Colegio Médico también respondió a los emplazamientos hechos por los diputados Ramón Barros (UDI) y José Luis Castro (RN), quienes le consultaron si es que acaso ella no consideraba que también cayó en una "imprudencia" al convocar a través de su Twitter a participar a las mujeres de la marcha del 8M, cinco días después del primer caso confirmado en el país. Ante eso Siches dijo "recordarles a los señores diputados y señoras diputadas que ese día había nueve casos en nuestro país, no existía transmisión comunitaria, no había ninguna medida implementada por el Gobierno llamando a no tener reuniones masivas". Y añadió que "si es que nosotros hubiésemos caído en alguna suerte de imprudencia, también lo hubiera hecho el Presidente Sebastián Piñera Echeñique porque les recordaré que el 11 de marzo el Gobierno realizó un acto público y masivo en La Moneda, y esas no eran las recomendaciones en la fecha".