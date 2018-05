Nacional 08-05-2018

Acusado de golpear y dejar grave a su hijo de siete meses queda en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de San Antonio lo formalizó por el delito de parricidio frustrado, por lo que arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel.

Durante la jornada de este lunes se llevó a cabo, en el Juzgado de Garantía de San Antonio, la audiencia de control de detención y formalización de Cristían Turra Zamorano (40), imputado por el delito de parricidio frustrado contra su hijo de siete meses de edad en la comuna de El Quisco. Ayer, el hombre, quien según Carabineros se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho, habría golpeado al menor, dejándolo grave. Esta mañana, desde el hospital Carlos Van Buren, donde se encuentra internado el pequeño, afirmaron que "las complicaciones que se temían no ocurrieron" por lo que el menor ya no está en riesgo vital

Durante la audiencia, la magistrada Leticia Morales acogió la solicitud hecha por el Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Turra, y fijó un plazo de 120 días para la investigación. "Los principales antecedentes para tener por establecido el delito fueron declaraciones de la madre del niño, quien llega de su trabajo y lo encuentra con el rostro hinchado, morado, con sangre en su rostro, también sintiendo crujidos en sus costillas", reveló el fiscal de San Antonio, Samuel Nuñez. Agregó que "también se contaba con declaraciones de una vecina que auxilió a la mamá del niño y particularmente de médicos tratantes, que establecieron que esas lesiones no son compatibles con caída, que era lo que, aparentemente, el imputado le dijo a la madre del niño, cuando ella lo encontró en ese estado". "Así que la magistrada decidió someter a prisión preventiva al imputado, teniendo establecido el delito de parricidio frustrado", concluyó el persecutor. El sospechoso de la golpiza arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel.