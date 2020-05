Social 08-05-2020

Adaptado a la emergencia sanitaria se desarrollará postulación a subsidios habitacionales para clase media y emergente

El nuevo proceso se iniciará el próximo 15 de mayo y estará abierto hasta el 4 de junio

Un nuevo proceso de postulación al subsidio para la Clase Media y emergente comenzará el próximo 15 de mayo, el que incluirá flexibilidad en los requisitos exigidos dada la emergencia sanitaria por COVID-19. Así lo anunció a nivel nacional el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien explicó que el objetivo es facilitar el proceso digital a las familias y que todos tengan posibilidad de postular. El titular del Minvu explicó que son tres los principales cambios para acceder a este subsidio habitacional. En primer lugar, se elimina la exigencia de presentar pre aprobación de crédito hipotecario a los postulante del tramo 2 del título I y del título II en la modalidad de adquisición. También, se aceptará la presentación de documentos vencidos durante el primer semestre 2020 como, por ejemplo, el certificado para acreditar permanencia definitiva (en el caso de postulantes extranjeros), certificaciones de factibilidades y derechos, entre otros. Por último, se otorgará puntaje adicional a aquellos que hayan postulado y no han sido seleccionados considerando todas sus postulaciones anteriores.

“Las familias lo están pasando mal y no queremos que nadie se quede sin postular a los subsidios de los sectores medios. Hemos potenciado mucho

la postulación digital por sobre la presencial, para cuidar a las personas y las familias”, afirmó el ministro Monckeberg.

Asimismo, el titular del Minvu detalló que este nuevo llamado incluirá la opción de “postulación automática”, para quienes hayan postulado anteriormente sin ser seleccionados.

El proceso estará abierto hasta el 4 de junio y el Minvu estableció la entrega de asistencia remota a la postulación online a través de dos mecanismos: Minvu Aló y un formulario de contacto ciudadano para la recepción de errores en proceso de postulación en línea. En ambos casos, el ministerio dispondrá de la posi

bilidad de verificar el paso en el que el postulante se quedó detenido y tomará contacto en caso de complicaciones en la postulación.



REGIONAL



El Seremi del Minvu Maule, Gonzalo Montero, explicó que “es una opción muy importante para todas aquellas familias que no son propietarias de una vivienda y que tienen la capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el valor de una vivienda con recursos propios o crédito hipotecario. Se puede postular a compra de la vivienda nueva o usada y construcción de vivienda”, sostuvo Montero.

En tanto el director(s) de Serviu Maule, Claudio Daneck, reiteró que “hemos reacomodado fechas y plazos, fortaleciendo nuestra atención on

line y no presencial, ello en razón a aplicar todas las medidas de seguridad tanto para funcionarios como nuestros usuarios”, dijo Daneck.