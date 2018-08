Editorial 23-08-2018

Adelantar Bono Marzo

Por acuerdo unánime, la instancia legislativa aprobó la iniciativa nacida en una moción parlamentaria, que busca adelantar el pago del llamado "bono marzo" para el mes de febrero.

El objetivo de la iniciativa es concretar el pago de este bono para el mes de febrero de cada año, con el objeto de que las familias beneficiadas puedan hacer frente de mejor forma a los gastos escolares.

Los parlamentarios manifestaron que era necesario avanzar en esta norma, porque era como que el bono de septiembre se pagara en octubre o el de navidad en enero; un beneficio absolutamente desfasado que no cumplía el objetivo.

La iniciativa, que apunta a beneficiar a los sectores más carenciados, en total, son tres millones 52 mil los beneficiados. Es de un enorme impacto social y consiste en un acomodo de fechas de pago, que no sé cómo no se nos había ocurrido antes.

En tanto, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, valoró el consenso alcanzado, el cual permitió un ágil despacho por parte de la instancia para otorgar este beneficio, que mayoritariamente va orientado a las familias de menores recursos con menores de edad que están estudiando.

El proyecto, que ahora será visto por la Sala de la Cámara, establece que el actual beneficio mantendrá todas sus características y que solo se harán las modificaciones para pagarlo con un mes de anticipación. La intención es que se implemente el próximo año.