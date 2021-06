Nacional 23-06-2021

Además de seco, pronostican un invierno frío en la RM: Mínimas podrían ser inferiores a 4°

Luego de que esta mañana el ministerio de Obras Públicas y la Dirección Meteorológica de Chile informaran que este año sería "similar al 2019, es decir, un año que es similar al más seco en la historia de Chile", la meteoróloga Catalina Cortés, aseguró a Emol que también se espera un invierno frío. "En promedio se espera que la temperatura en Santiago sea inferior a los 4°", comentó. Para obtener esos datos, la experta explicó que "nosotros realizamos un pronóstico utilizando modelos estadísticos y dinámicos a nivel global y correlacionamos datos de Chile de temperatura de la superficie del mar, en la región del Pacífico Ecuatorial" y agregó que ahí es "donde se monitorea el niño o la niña o si está en un evento neutro".

"Ahora nosotros no estamos mencionando certeramente al 100% de que el invierno va a ser más frío, sino que es nuestra proyección", basada en lo que sostuvo anteriormente y los datos que se han registrado en inviernos anteriores. Y en base a eso, "tenemos que para este invierno se espera que la temperatura mínima esté bajo los rangos de normalidad". Entonces explicó: "Normalmente en Santiago la temperatura mínima en junio, julio y agosto promedia entre 4,3° y 4,7°", entonces "cuando yo digo que esperamos que este bajo lo normal, significa que en promedio van a registrar menos de 4,3°". "¿Hay días en que puede estar dentro de los 4,3° y 4, 7°? sí, ¿hay días en que puede superar los 4,7°? sí, pero al final del invierno debería todo estimarse y ser menos a 4,3°", añadió. En ese sentido comentó que esto "tiene un grado de incertidumbre y puede que no se cumpla, pero nosotros utilizando la mayor cantidad de datos posibles y de información posible, tanto como estadística y estimamos también de acuerdo a un sistema de validación de nuestros pronósticos". Por último, recalcó que las mínimas también pueden ser 1° o 2°, "no puedo determinar que valores puntuales se pueden registrar en el invierno, pero si sé que si yo sumo todos estos datos de mínima durante el invierno me tendrían que dar menos de 4,3°".