Opinión 29-07-2018

Además, entregó recomendaciones y tips Experto llamó a robustecer legislación en torno a ciberseguridad y aseguró que bancos invierten poco

Preocupados y alertas están todos los chilenos y chilenas por estos días tras la filtración de más de 14 mil tarjetas de crédito durante la tarde del miércoles recién pasado.

Información reservada que claramente compromete la situación financiera de clientes de diversas entidades, hecho que ha abierto la discusión sobre cómo estamos preparados en Chile en materia de ciberseguridad.

“Es un problema complejo, un tema país, no tenemos una política ni leyes que nos puedan amparar respecto a este tema, que sancionen los ataques, eso es un gran problema en un mundo globalizado”, precisó Rodrigo Cofré, director de la Escuela de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica del Maule (UCM).

El especialista UCM también relevó el hecho de que el aparato gubernamental está atrasado en este aspecto, “Y lo peor de todo, es que, a nivel de empresas, como país, no teníamos conciencia hasta que comenzaron los ataques el año pasado. Requieren de gente experta en ciberseguridad, pero muchos dicen no, porque es un gasto adicional”, dijo.

Realidad nacional

Cofré aseguró que los bancos actualmente están gastando entre el 8% y 16% de sus ingresos en tecnología, pero de eso, solo 1% va destinado a ciberseguridad, el resto únicamente a las Tecnologías de Información (TI).

“La inversión de las instituciones financieras de Chile en 2017 equivalente a ciberseguridad por parte de la banca fue de 38.968 millones y se espera duplicar la cifra en 2018, mientras que en TI durante 2017 fueron 634 mil 964 millones y se espera aumentar en un 16% para este año”, comentó Cofré respecto a los resultados operacionales brutos de las entidades.

El académico UCM además aseveró que “Prefiero pagarle al cliente cuando ocurre el evento, que montar toda una infraestructura de ciberseguridad para protegerme del mundo, porque sale más barato”, dijo, agregando que “Es necesario invertir en las empresas en seguridad, como también en una cultura y política dentro de la organización”, aportó.

Rodrigo Cofré también recalcó que existe un problema del usuario, de la cultura informática que tiene el ciudadano común, que no se preocupa de detalles como que el sitio sea seguro, la página sea la correcta o pensar que, por ejemplo, un banco o empresa me va a solicitar una clave o una comunicación informal a través de correo.

El experto UCM recordó que recién el 30 de mayo de este año se realizó el lanzamiento oficial en Chile de la alianza de la Ciberseguridad, la cual está compuesta por organismos estatales, privados y de la academia, que tienen por objetivo cooperar con las autoridades para definir políticas y normativa a nivel país, además de generar nuevas redes de contacto y alianzas internacionales, incluyendo también proyectos que permitan educar sobre el uso responsable de tecnologías.

“Hay legislaciones fuertes en países europeos sobre este tema, y donde nosotros podemos tomar elementos bases para construir nuestras propias leyes”, aseguró Cofré.

CONSEJOS Y TIPS

El experto de la Universidad Católica del Maule, Rodrigo Cofré, recomendó que para hacer transacciones electrónicas se deben utilizar redes de conexión conocidas y seguras, no las públicas u ocultas que no te das cuenta y a veces te conectas automáticamente.

“También hay que mantener el computador actualizado, para que no haya hoyos de seguridad, de hecho, son más recomendados Linux u otros sistemas operativos, porque Windows tiene problemas de seguridad”, indicó.

Además de que hay que fijarse bien el sitio web que estoy visitando, por ejemplo, que sea https y no http.

“Para una transacción financiera hay que digitar con cuidado los links, porque son engañosos, un link te puede llevar a una página particular de una persona que está capturando tus datos y que tiene replicado exactamente lo mismo que tiene el banco”, ejemplificó Cofré.

No fiarse en los links a través de correos electrónicos y preferir navegar por medio del internet de mi celular que en la red local o publica, son parte de los consejos que el especialista entregó.