Nacional 27-05-2018

Adiós animalitos tiernos: Dibujante resalta sus cualidades más penosas en "Lamentables datos animales"

"Los gatos no pueden percibir el sabor dulce" y "Las cebras no pueden dormir solas", son algunos de los enunciados que presenta la ilustradora estadounidense Brooke Barker, en su primer libro.

¿Sabías que las ovejas solo pueden recordar 50 caras? ¿O que los chanchos tienen problemas para mirar el cielo, por el lugar donde tienen los ojos? ¿Que las medusas no tienen corazón o que las tortugas acuáticas nunca conocen a sus madres? Probablemente desconocías todas estas informaciones, porque estamos acostumbramos a ver, en el cine e internet, representaciones de animalitos tiernos y felices. Sin embargo, la ilustradora Brooke Barker (Oregon, 1987) quiso mostrar la cara menos alegre de estas criaturas en su primer libro, "Lamentables datos animales" (Planeta, $9.900).

"La mayor parte de mi información proviene de libros y estudios científicos", explica la artista, quien incluye al final del ejemplar un anexo en que desarrolla el sustento científico de cada uno de sus "datos tristes". Aún así, hay algunos lectores que se han contactado con la autora para refutar la información contenida en el libro. "Especialmente son personas cuyos perros adoran mirar televisión, y otras que han visto a sus cuyes dormir con los ojos cerrados", señala la dibujante. Pero, ¿por qué un libro con datos tristes y no uno con datos alegres? Barker responde: "Ya hay demasiados animales felices en el mundo, y todos crecemos viendo animales felices, bailando y sonriendo en las películas. Quería mostrar el otro lado de la historia: la mayoría de los animales pasan más tiempo comiendo a sus crías o huyendo de los depredadores, que bailando". La ilustradora, quien tiene como principal referente artística a Beatrix Potter, sostiene que "hay suficientes datos tristes sobre animales como para llenar una biblioteca completa". Aún así, asegura que su próximo libro va a tratar sobre la relación de los animales bebés con sus padres.





