Crónica 03-01-2019

Administrador municipal, John Sancho: “Los funcionarios de educación mal evaluados por los directores, también tienen derecho a apelar”

De esta manera se refirió a la preocupación que ha generado la notificación de algunos despidos tras el término de los contratos que vencían el 31 de diciembre

Al concluir el año 2018 hubo una protesta en el frontis del Liceo Diego Portales de Linares por el despido de 8 funcionarios. Un tema que también ha generado preocupación en los restantes establecimientos educacionales que dependen del municipio.

Al respecto, el administrador municipal John Sancho, señaló que “hay un tema contractual de funcionarios que terminan sus contratos a fin de año, y hemos notificado las malas evaluaciones que hacen los directores. En el caso puntual del liceo Diego Portales, el director nos entregó una mala evaluación de algunos funcionarios, pero a los que se les notificó de los despidos, también se les indicó que pueden apelar”.

“Ellos tienen un plazo los primeros días de enero para apelar en una decisión que no es del alcalde, sino que del director. Aquí el tema no pasa por una situación política ni mucho menos, sino que se debe a una evaluación del desempeño de los funcionarios al interior del liceo”, afirmó.

John Sancho reiteró que en la modalidad de contratos a plazo fijo, éstos terminan el 31 de diciembre. “No se trata de despidos masivos, sino que en un tema tan sensible como es la educación, hay que tener un óptimo desempeño. No tan sólo estamos formando profesionales, sino que también debemos entender la responsabilidad que tienen los directores, y esas decisiones tenemos que respetarlas, porque son ellos los que en el día a día van observando cómo se desempeñan los docentes, asistentes de educación y en general las personas que trabajan en sus respectivos establecimientos”.

“Del mismo modo, estamos conscientes de la situación que enfrenta Linares en relación a la cesantía, y por ello se evaluará la apelación de cada caso en particular”, subrayó el administrador municipal.