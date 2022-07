Opinión 28-07-2022

¿Adónde vamos? ¡Impensable!

General (r) Luis Hernán Torres Aguirre



La inmanejable situación de inseguridad de la que somos objeto, tiene a la ciudadanía con un temor cada día más difícil de describir. Lo señalado, debido a que el espiral de desorden, violencia y actos delictuales han llegado a un nivel nunca antes visto.

Los narcotraficantes deambulan en todos los ámbitos del quehacer social, cambiando bruscamente el status, de país de tránsito de drogas a país comercializador de todo tipo de estupefacientes y psicotrópicos, con todas las consecuencias que ello conlleva.

La descontrolada inmigración, la que ha sido posible debido a que el Estado de Chile ha adoptado medidas impropias e inadecuadas. La efectividad de estas medidas han sido un fracaso y más bien, han tenido por finalidad convencer a la ciudadanía que la situación está bajo control, lo que no es efectivo puesto que el descontrol es total. Prueba de ello es que diariamente entran en forma ilegal al país un gran número de personas, las cuales en vez de ser retornadas al país del cual provienen, son recibidas y luego redistribuidas entre la zona norte y sur del país, produciendo serios problemas, en un país que hoy en día apurado satisface las necesidades de sus connacionales.

La situación de extrema gravedad en la Araucanía, donde al robo de madera y al indeseable narcotráfico, se suma el peligroso accionar terrorista. Al día de hoy, La Araucanía se encuentra bajo el omnipotente control del renombrado terrorista Héctor LLaitul, quien abierta y reiteradamente, en los últimos días, ha llamado, a tomar las armas y a la insurrección del pueblo mapuche.

En esto último llama la atención el que, una vez más, el gobierno no ha tomado las medidas legales para lo que está facultado, lo que, a decir del Fiscal Nacional Jorge Abbott, lo imposibilita como fiscalía, disponer la correspondiente investigación. A mayor abundamiento, hoy miércoles 27 de julio, la ministra del interior fue consulta al respecto; sin embargo, evadió la respuesta. Vale decir, un acto deleznable como el incitar a la insurrección armada está quedando en la máxima impunidad

Es necesario, entre otros tantos, denunciar algunos hechos ocurridos en las últimas 48 horas:

Barrio Lastarria, en Santiago, ataque sin razón aparente, por parte de un grupo de vándalos y desadaptados, a un sector cívico, turístico y de emprendedores.

Asimismo, en nuestra tranquila provincia de Linares, situaciones delictuales inimaginables, como lo fue un femicidio en Yerbas Buenas y una encerrona con robo en el sector de Cinco Caminos. Estos dos últimos hechos delictuales totalmente inusuales, en nuestro entorno comunitario



¿A DÓNDE VAMOS? Con las cosas como están, muy difícil de señalar y/o definir, puesto que la restitución del orden y el estado de derecho, son prioritarios de recuperar, lo que al día de hoy es difícil de materializar, puesto que para ello se requiere de fuerzas policiales, debidamente empoderadas y con reglas de empleo de las fuerzas (RUFs), que deben ir mas allá de lo actualmente establecido y por sobre el poderío delictual.

Asimismo, con un estado de excepción que, para los efectos de la Araucanía, restituya las facultades reales y efectiva que le corresponden a las Fuerzas Armadas y de Orden.

De no tomar el gobierno, las medidas que la ley entrega para estos efectos, es ¡IMPENSABLE!, que nuestro querido país, recupere en sus ciudades y campos la tan necesaria paz.