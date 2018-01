Crónica 20-01-2018

Adriano Castillo: “El Compadre Moncho ha marcado mi carrera como actor”

Adriano Castillo, junto a Carolina Marzán y Alberto Castillo, se presentaron con un rotundo éxito en el anfiteatro de la Alameda de Linares, con la comedia “El candidato”, en el marco del Verano Cultural que organiza el municipio.

En la ocasión, el actor reconoció que el “Compadre Moncho”, personaje que interpretó durante más de 20 años en la serie “Los Venegas”, de Televisión Nacional, es el más recordado por el público. “El Compadre Moncho ha marcado mi carrera como actor, porque estuve haciendo el personaje durante 22 años en Televisión Nacional, y aún lo sigo haciendo en fiestas, presentando orquestas de cumbias, haciendo video clips, café concert y presentándome junto a Carolina Marzán y Alberto Castillo, también de “Los Venegas”, y para mí sigue siendo uno de mis personajes más queridos”.

El “Compadre Moncho”, asegura que aunque han pasado los años aún la gente recuerda el abrupto final que tuvo la serie “Los Venegas”, que retrató muy bien a la familia chilena. “Después que tan repentinamente terminó el programa, durante seis meses estuve lanzando algunas invitaciones a otros canales para que contratara a Los Venegas, porque nosotros somos un producto de Chile Films, una productora privada, por lo tanto lo pudo haber comprado cualquier canal, pero ello no tuvo recepción. Finalmente me di por vencido y tuvimos que ir a otra cosa”.

Adriano Castillo combina muy bien su carrera como actor y su labor como concejal, reiterando que siempre ha estado vinculado a la política. “Siempre me ha gustado la política y en el último tiempo me ofrecieron la posibilidad de ser candidato a consejero regional y luego de postular como candidato a concejal, siendo elegido en Quinta Normal. Estoy muy feliz haciendo este trabajo, porque uno puede ayudar directamente a los habitantes de su comuna”.