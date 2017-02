Nacional 12-02-2017

Aduanas acusa de contrabando de las estatuas doradas a municipio de Copiapó

Esto porque no han sido cancelados los derechos de internación. De no pagarse la deuda de $51 millones, estas podrían ser incluso expropiadas.

Aduanas formuló una grave acusación en contra de la Municipalidad de Copiapó, a propósito del proyecto de estatuas doradas "Los Ilustres de Atacama". Según informa hoy El Mercurio, la entidad aseguró que el municipio incurrió en el delito de contrabando, debido a que no han sido cancelados los derechos de internación, los que ascienden a $51 millones. Las estructuras -hechas en un 75% de bronce con una aleación de níquel y con pequeños detalles de oro de baja ley- fueron construidas y trasladadas desde China. Tenían permiso para permanecer en los estacionamientos del municipio mientras se obtenían los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Sin embargo, cuando estas fueron instaladas en octubre pasado, aún no contaban con ellos y tampoco se habían pagado los derechos de internación correspondientes. La entidad exige el pago inmediato de estos -que ascienden a cerca de 80 mil dólares ($51,2 millones)- luego que el plazo legal para ello venciera el 7 de enero. A contar de entonces, cada día que pasa se van sumando intereses. El director de Aduanas de Chañaral, Jaime Aguirre, afirma que "las mercancías ingresaron para ser depositadas en un sitio habilitado sin tocarlas, e hicimos la denuncia porque habían sido usadas". El alcalde Marcos López -quien asumió en diciembre pasado- responde, molesto, que "no asumiré responsabilidades de un delito que yo no cometí", mientras su antecesor, Maglio Cicardini, no pudo ser ubicado para este artículo. López añade que el equipo jurídico de la municipalidad se encuentra en conversaciones con Aduanas para bajar la cifra adeudada ante la delicada situación financiera que vive la alcaldía, con deudas por cerca de $6 mil millones. De no llegarse a un acuerdo, los antecedentes pasarán a manos de la justicia por el delito de contrabando. El problema, así como la necesidad de lograr una salida alternativa y no judicializar el tema, será expuesto por los abogados en la próxima sesión del Concejo Municipal, el 23 de febrero.