Social 07-07-2019

Adulta mayor de Chanco resultó ganadora del concurso fotográfico “Mi futuro, mi vejez” de Senama

85 maulinos participaron de la iniciativa que busca incentivar una imagen activa y el buen trato a las personas mayores.

Una alegre premiación se llevó a cabo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule en Talca, lugar donde el seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, la coordinadora de Senama, Patricia Labra, y la directora del recinto, Bárbara Godoy, encabezaron la ceremonia donde se dieron a conocer los ganadores del concurso fotográfico “Mi futuro, mi vejez”.

La iniciativa busca promover una imagen activa de la vejez y el buen trato hacia el adulto mayor a través de la creación fotográfica para reflexionar en torno a la visión de la sociedad. Además, se montó una exposición con los ganadores actuales, sumado a las de versiones anteriores, para que los maulinos puedan disfrutar de la muestra.

“El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera busca establecer un nuevo trato con nuestros adultos mayores, reconociendo no sólo el aporte que han hecho a la sociedad sino también lo mucho que aún les queda por entregar. Este concurso está en esa línea, la de resaltar el rol que nuestros adultos mayores ocupan en el país y nos dejó muy contentos la alta participación de los maulinos, siendo la región del país con más alta cantidad de fotografías”, señaló el seremi Prieto.

Por su parte, la coordinadora de Senama, Patricia Labra, agregó que “la Primera Dama Cecilia Morel y su plan Adulto Mejor nos ha pedido fomentar el envejecimiento activo e inclusivo para los mayores. Es el caso de este concurso, donde invitamos a toda la familia, niños, jóvenes y mayores, a que participen y comprendan la importancia que significan para nosotros los adultos mayores”.

Las fotografías estarán montadas en el segundo piso de Extensión de la UCM en Talca, gracias al trabajo conjunto que se realiza por tercer año consecutivo junto a Senama.

“Ha sido muy gratificante, ya que cada vez participa más gente. Como UCM buscamos posicionarnos como posicionarnos como un espacio donde de expresión artística no solo para la juventud sino que también para los adultos mayores”, aseguró la directora Bárbara Godoy.

GANADORES

En total participaron 85 fotografías en la quinta versión del concurso, donde la ganadora fue Aída Salgado de Chanco, el segundo lugar fue para Fernanda Serrano de Curicó, y el tercer puesto para María Isabel Durán de San Clemente.

“Supe gracias a la información que me entregaron en el municipio. Tenía una foto que había tomado hace un tiempo a mi esposo y nieta. Es una fotografía que dice mucho al ver la confianza de mi nieta aferrada a los brazos de su abuelo”, señaló la señora Aída.

Además, recibieron menciones honrosas el grupo de teatro Alondra de Talca, Ángel Bravo del hogar Enriqueta Schepeler de Constitución, y Pablo Bravo de Villa Alegre.