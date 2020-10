Social 24-10-2020

Adultos mayores de Colbún recibieron kit sanitarios para evitar el contagio de covid 19



A través del Proyecto “Adultos Mayores de Colbún Previenen el Coronavirus”, 450 personas Mayores de la comuna, pertenecientes a los Clubes que son parte de la Unión Comunal de Adultos Mayores serán beneficiados con un Kit Sanitario, un aporte que es muy importante en estos tiempos de Pandemia, para poder mantener las medidas de prevención de esta enfermedad en sus hogares y que no siempre están al acceso de todos.

Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional, que se pudo concretar gracias al apoyo del Consejero José Vargas, quien impulsó el desarrollo de estos proyectos incluyendo a la comuna de Colbún, la que a nivel provincial es la segunda con mayor número de Beneficiados. Kit Sanitario que comenzó a entregarse por medio de una pequeña ceremonia, cumpliendo todos los protocolos preventivos, en la que participó el Alcalde Hernán Sepúlveda, el Consejero Regional José Vargas, el Concejal de Colbún Jorge Espinoza y algunos Dirigentes de Clubes de Adulto Mayor de la comuna.

El alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, destacó la gestión realizada por el CORE José Vargas indicando que “como municipio agradecemos que haya seleccionado a nuestra comuna para este proyecto que nos permitirá favorecer a 450 adultos mayores de distintos sectores de Colbún, ya que todos los recursos focalizados a las personas mayores para nosotros es un gasto muy bien realizado, ya que son un grupo muy vulnerable y tienen más dificultades para adquirir estos productos”

Desde el Gobierno Regional el Consejero José Vargas, quien impulsó esta iniciativa señaló que “estoy muy contento porque este proyecto significa mil 800 adultos mayores beneficiados en toda la provincia de Linares, es una iniciativa que no cambia el mundo, pero que soluciona los problemas más cercanos a la gente, ya que este kit tiene un valor de oportunidad ante la Pandemia”.

Los dirigentes presentes en esta primera entrega, representantes de Clubes de Adultos Mayores de la Comuna de Colbún, agradecieron este aporte del Gobierno Regional y el trabajo del Equipo Municipal siempre atentos a realizar los proyectos que puedan beneficiarlos, ya que los abuelitos de la comuna no siempre cuentan con recursos para adquirir estos productos.