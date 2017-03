Social 25-03-2017

Adultos mayores en el Maule: “Las cifras de maltrato son pocas y no se condicen con lo que uno ve en el día a día”

Las actuales condiciones de los adultos mayores en el Maule fue el tema de análisis en el primer capítulo de la nueva temporada de Agenda Región, programa que transmite el CAMPUSTV de la Universidad de Talca.

En la oportunidad, el coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudio Montalva, fue tajante en afirmar que existe una cifra negra a nivel regional respecto al maltrato de adultos mayores, pues es una problemática que lleva poco tiempo visibilizándose. Aun así, cada vez más afectados se atreven a denunciar.

“En 2014 hablábamos de 2 casos al mes, hoy día estamos recibiendo consultas o denuncias, alrededor, de 17, 19 causas mensuales”, afirmó.

En la emisión, el invitado deslizó críticas al sistema de jubilación actual que mantiene al 19,7% de los adultos mayores en situación de pobreza multidimensional.

“Consideramos que debe haber un sistema mixto de reparto, es un tema que se ha estado discutiendo. No es tan fácil analizarlo porque hoy día tenemos las AFP que tiene los recursos de los chilenos, por lo tanto no es viable decir devuélvanos la plata y la administramos nosotros como Estado”, puntualizó.

Mientras ello se discute, a juicio del representante de Senama es importante mantener y ampliar la llamada pensión solidaria. Según Montalva “es un tremendo avance que ha tenido el país para generar condiciones mínimas para que un adulto mayor pueda subsistir. Hay que pensar que hace nueve años no existía el pilar básico solidario”.