Social 04-02-2018

Adultos Mayores, familias vulnerables y de sectores medios pueden postular al Subsidio de Arriendo hasta el 16 de abril

Desde el año 2014 se han entregado 2 mil 136 subsidios de arriendo en la región del Maule, generando un positivo impacto en la economía de las familias que lo utilizan.

Atender y mejorar la calidad de vida de la población adulto mayor, de familias vulnerables y de sectores medios accediendo a una solución habitacional flexible y transitoria es el objetivo trazado por el Programa Subsidio de Arriendo del Minvu.

Así lo destacaron el director de Serviu Maule, Omar Gutiérrez, y el coordinador regional de Senama, Claudio Montalva, al anunciar la apertura de un nuevo proceso de postulación que se extenderá hasta el 16 de abril.

“Hacemos un llamado a postular a aquellas personas que cumplan los requisitos. Esto es un beneficio que no es incompatible con la postulación a otros programas habitacionales para la adquisición o para la compra de vivienda nueva o construida. Puede ser ocupado como una transición, es decir el ahorro que se genera con el aporte del subsidio puede ser invertido fácilmente en el ahorro para poder postular a un proyecto habitacional definitivo”, dijo Omar Gutiérrez.

Desde el año 2014 se han entregado 2 mil 136 subsidios de arriendo en la región del Maule, beneficiando también a los adultos mayores de bajos ingresos que encontraron con este aporte financiero una vida más segura y acogedora.

“Es una tremenda oportunidad para los adultos mayores que durante su vida no pudieron adquirir una vivienda. Hoy día muchos de ellos están pagando arriendo. Los arriendos en la región del Maule después del terremoto subieron considerablemente. Esto viene a ayudar para que puedan destinar parte de su pensión al arriendo, pero también para mantener sus actividades de la vida diaria como poder ahorrar, comprar alimentación y mejorar la calidad de vida”, destacó Claudio Montalva.

IMPACTO EN EL BOLSILLO

Quienes tienen entre 18 y 59 años, el Subsidio de Arriendo les porta una bolsa de 170 UF que pueden usar de manera flexible hasta por 8 años, destinando hasta 3 UF mensual para cubrir el arriendo de una vivienda cuyo canon mensual no supere las 8,6 UF.

En el caso de las personas mayores de 60 años, este aporte es mucho mayor, como le ocurre a doña Norma Cabello que solo desembolsa 8 mil pesos de los 160 mil pesos que le cobra su arrendatario.

“Antes no me alcanzaba para nada. Si pagaba arriendo, no comía. Entonces ahora no, ahora vivo mucho mejor. Ya uno puede comer y dormir tranquila. Lo que tengo que pagar yo son 8 mil pesos de un arriendo mensual de 160 mil”, señaló la adulta mayor.

Situación similar es la que vive Nolfa Fernández, quien arrienda un departamento. Recuerda que no tenía dónde vivir y asegura que este subsidio le cambió la vida.

“Sin mentirle, yo lloré meses porque no tenía donde vivir. Ahora yo soy feliz, porque el departamento es mío y no tengo que estar viendo caras”, confidenció.

Las postulaciones al Subsidio de Arriendo están disponibles hasta el 16 de abril en todas las oficinas de Serviu en la región del Maule y en el sitio www.subsidiodearriendo.cl. Habrá dos selecciones que serán dadas a conocer en los meses de marzo y mayo próximos.