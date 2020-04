Opinión 19-04-2020

Adultos mayores, hoy, personajes importantes





Diversos arts. y día a día, escuchamos o leemos que, los < adultos mayores > son hoy las personas de más alto riesgo, los que pueden sufrir más complicaciones si adquieren la mayor epidemia mundial que hoy asola todo el mundo. Son ellos los que en su mayoría sufren de hipertensión arterial, diabetes o cáncer .Por lo mismo el Gobierno dictó varias medidas para ir en ayuda de dichas personas .Entre ellas darles prioridad en diversos trámites, compra de alimentos, entrega de remedios ,etc. Nos preguntamos ¿ Aquí en Linares, los bancos comerciales, por ejemplo tienen cajas especiales para atender a los ancianos, entrega o venta de alimentos o remedios en las farmacias? Ud. mire y compruebe, me temo que no..

Pero, la crónica de hoy va por otro carril, se trata de la atención especial para los postrados, para los que sufren algún tipo de angustia por su encierro obligado y se encuentran angustiados, desesperados. Felizmente nos consta que aquellos que fueron internados en los antes llamados “ Asilos de Ancianos” hoy, eufemísticamente denominados “Hogares” tienen afortunadamente una muy mejor atención, solo con la limitación que por ahora no pueden ser visitados por sus parientes y amigos, las razones son más que conocidas.

Actualmente existen 947 Hogares de ancianos en el país, 15 establecimientos de larga estadía( Eleam) gestionados por el Senama, 165 subsidiados estatalmente; 48 sin fines de lucro y 719 privados. Todos ellos hoy, necesitan mayor apoyo institucional y de la sociedad civil. Hay que reconocer que a la fecha existen 50 mil adultos mayores que viven solos y pertenecen al 40% más vulnerable de la población.

Tiempo atrás, escribimos una crónica sobre adultos mayores internados en el “Hogar de la Fundación Las Rosas” de esta ciudad, donde contamos el caso de algunos nombres conocidos y destacados en esta ciudad que, fueron dejados allí, quizás por motivos muy justificados, existiendo otros que no saben cómo llegaron y nunca más fueron visitados por sus parientes. Allí estuvo, por ej. el “ Huaso Valdés” ex funcionario de Iansa, jugador del Lister Rossel, quien terminó totalmente trastornado, pero según supe a su misa llegaron numerosos parientes… llorando su partida. Pero, en vida, muy pocos le visitaron. Hoy, allí está la hermana del “ Poroto” llegó bien, pero hasta hace poco ya no reconocía a nadie. En fin, soy testigo de la vida que dichos “ residentes “ viven y sufren ,pero que son atendidos extraordinariamente por todas las funcionarias que allí laboran en largas jornadas y al parecer no muy bien remuneradas. Son ejemplos de sacrificio, de trabajo, de esmerada atención. Vayan nuestras felicitaciones al respecto a todas ellas.

Recientemente leí un artículo que se dice fue obtenido del archivo del autor Angel Guillermo, pero que habría sido escrito por Walter Faila, de quienes no se encuentran antecedentes en internet. Lo entrego con cariño a nuestros lectores, sé desde ya, que les harán meditar y quizás más de una lágrima asomará a sus ojos. Se llama “ Los adultos mayores “:

“ Mientras la luna se pasea bebiendo a sorbos la noche mira el anciano hacia afuera con un dolor que carcome el geriátrico que es ahora su mundo. Desde hace dos años desdichados, le nace un gemido con el alba, desde el día que solo lo dejaron y es para él, desesperante. Soledad, carente de sinónimos, sin familia, sin hijos, sin nietos. La vida ha perdido el horizonte. Se siente un inútil prisionero. Le duelen las ausencias sobre el pecho.

Seca sus lágrimas para mirar de nuevo. Lo que mira sin mirar con desconsuelo. Tomado de los hierros de las rejas de esa ventana gris del cautiverio, mira al mundo moverse indiferente y entre nubes esconderse cada sueño.

Espera ansioso los días de visita, para buscar entre otros a los suyos. Y, se pasa sufriendo cada día, apretando la angustia entre sus puños.

A veces, reza en silencio por las noches, pidiendo que se acabe el sufrimiento.

Ya no puede vivir como un fantoche, enarbolando sus angustias en el viento……..Anoche al pasar junto al anciano y verle hundido, en un mar de sufrimiento, acaricié sus manos con ternura y envolví su carita con un beso, pidiendo que se acabe su sufrimiento.

Y sentí como una espada atravesada que lastimaba mi cuerpo por dentro y me marché lentamente……..conmovido. Y, grité por el aire el sentimiento. Al diablo el desamor haciendo escalas. No merecen este trato los “ abuelos”…….

Dedicado a todas las personas que en la última etapa de sus vidas, se encuentran en esas residencias. Para ellos, todo mi respeto, admiración y cariño. Ellos me ayudan a encontrar sentido a mi vida “………( Angel G.)





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista