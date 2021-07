Social 04-07-2021

Advierten peligro de relajar medidas sanitarias ante llegada de variante Delta





La directora de Salud Pública de la UTalca, Erika Retamal, recalcó la necesidad de aumentar la secuenciación genómica de los casos positivos de Coronavirus.



“La apertura de cines en estos momentos puede ser bastante arriesgada. Si bien es cierto hay un descenso en la incidencia de casos, no tenemos que olvidar que se suma el factor de la aparición de la variante Delta del COVID-19”, afirmó la directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal.



La experta hizo esta afirmación tras declaraciones de empresas de dicho sector productivo, quienes pidieron a las autoridades la puesta en funcionamiento de las salas.



La epidemióloga, quien hizo un llamado a no relajar las medidas de contención de la pandemia, sostuvo también que se debe recordar que la secuenciación genómica que se realiza en el país es muy baja, aspecto cuya solución es prioritaria. “Entonces no tenemos un panorama real de las variantes en el país, por tanto, antes de empezar a relajar medidas, sería interesante aumentar el número de secuenciación genómica de los casos positivos”, añadió.



“Otro factor a considerar es en relación a la ocupación de las camas UCI. No tenemos que olvidar que el aumento de camas UCI del 2019 a la fecha es de un 300%, y de ese total de aumento de camas críticas, existe una ocupación del 94%. De éstos, en su gran mayoría, son pacientes con patología COVID. Por tanto, tenemos un sistema sanitario frágil, con personal agotado, el que tenemos que resguardar y cuidar”, afirmó la experta de la Facultad de Ciencias de la Salud.



La investigadora y docente de la Universidad de Talca añadió que sería importante conocer el porcentaje de pacientes internados en recintos hospitalarios con su programa de vacunación contra el Coronavirus, parcial o completo.



“Para próximos pasos, a nivel país, debemos tener esta información muy clara ante una posible decisión respecto a terceras dosis de vacunas contra el COVID, o cuál de ellas sería ideal potenciar”, recalcó la epidemióloga.