Crónica 06-02-2022

Advierten que altos casos de Ómicron estresan al Sistema de Salud

Epidemióloga aseguró que este nuevo incremento de contagios suma estrés al personal sanitario y a los servicios de salud que se encuentran sobreexigidos a raíz de la pandemia.

Autor: Camila Bauer





Las altas cifras de contagios de COVID-19 registradas durante enero en el país, complicarían las atenciones en el sistema de salud primario e intermedio, así lo explicó la epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la UTalca, Erika Retamal.

“En estos momentos estamos hablando de un tremendo aumento de casos, que no se nota mucho en la hospitalización en camas críticas, pero sí en un aumento de la hospitalización en camas básicas y medias”, sostuvo.

La especialista agregó que esta alta demanda de cuidados, agravaría la situación en el personal de salud. “Hay agotamiento, lo que es preocupante ya que es una situación presente desde hace dos años, en los que han estado sometidos a estrés constante y nuevamente se encuentran sobrecargados”, manifestó.

Junto con esto, existe un alto número de consultas en los servicios de urgencias, ya que “esta gran cantidad de pacientes que están teniendo testeos positivos necesitan respaldo de un diagnóstico para acceder a licencias médicas y a residencias sanitarias”.

Esta situación perjudicaría la atención de pacientes con otro tipo de patologías. “Recordemos la alta prevalencia de pacientes crónicos que tenemos en el país y quienes después de dos años de pandemia no se han controlado adecuadamente, por lo que siguen teniendo descompensaciones, infartos y accidentes cerebrovasculares, y que se pueden ver retrasados en la atención de urgencias”, recalcó la académica de la casa de estudios maulina.

Responsabilidad individual

De acuerdo a los nuevos protocolos de testeo y trazabilidad establecidos durante este mes por el Ministerio de Salud (Minsal), cada persona contagiada de Coronavirus será responsable de informar a quienes pudiese haber contagiado.

“En este momento la autoridad sanitaria se ve complicada de realizar la trazabilidad y está confiando en el ciudadano y ciudadana para que efectúe este aviso, esta alerta”.

Sin embargo, esa nueva modalidad tiene una problemática, según estableció Erika Retamal, ya que “estamos confiando en personas que a lo mejor están con molestias o no tienen la facilidad para contactar a otras con quienes estuvieron, o no saben como hacerlo”, lo que dificulta el proceso y pudiera generar que el incremento de contagios que se observa continúe.

Mantener la prevención

La epidemióloga recordó que es fundamental mantener las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de los contagios.

“Claramente la pandemia no termina por decreto ni porque así lo queramos”, explicó. Por esa razón se debe mantener el uso de mascarillas, el lavado de manos y, especialmente en este periodo de vacaciones, evitar concurrir a lugares donde existan aglomeraciones.

En esa misma línea, la académica detalló que las sugerencias actuales apuntan a la adaptación de la modalidad laboral.

“La recomendación en estos momentos es tratar de flexibilizar el trabajo presencial y volver al teletrabajo. Si no es posible, los lugares de trabajo deben contar con todas las medidas de prevención establecidas”, concluyó la especialista