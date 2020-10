Social 25-10-2020

Advierten que "brecha salarial entre hombres y mujeres se agudiza con la pandemia"



Con la participación de expertos y autoridades se realizó el seminario on line: “Brecha Salarial: Igual remuneración por trabajo de igual valor".

Al inicio de la actividad, el Vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros señaló que" todos los estudios señalan que la pandemia va a ampliar de manera inevitable la brecha ya existente entre hombres y mujeres". En tal sentido, dijo que no se puede seguir esperando que se reconozca el valor del trabajo de las mujeres y que la remuneración "es un derecho y no un mero ideal".

La representante de ONU Mujeres, María Inés Salamanca, dio algunas cifras registradas antes de la pandemia, por lo que es probable que se hayan agravado en estos últimos meses. En tal sentido, señaló que las mujeres dedican un 2,5% más de tiempo al trabajo doméstico no remunerado y que existe una subvaloración del mismo. Entre las causas de las brechas salariales, se encuentran el empleo a tiempo parcial, la precarización del empleo de las mujeres y trabajos socialmente menos valorados.

A su turno, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, manifestó que el desafío es restituir el valor del trabajo al centro de nuestra sociedad, todo ello en el marco del proceso constituyente. Dijo que es importante reconocer las particularidades y las desigualdades entre trabajos y que además de existir una brecha entre hombres y mujeres, esta se agrava porque las labores realizadas por mujeres son subvaloradas.

Señaló que cualquier posibilidad de superar las brechas salariales pasa porque como país nos centremos en restituir el valor del trabajo no solo como sustento, sino como un espacio de vida donde se garantice la dignidad de las personas. Agregó que es importante ratificar convenios internacionales como el 190 de la OIT.