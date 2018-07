Policial 26-07-2018

Advierten sobre filtración no consentida de imágenes o grabaciones íntimas o “porno venganza”

Ante los recientes casos de difusión masiva de videos e imágenes íntimas de personajes de la farándula y el fallo de la Corte Suprema que condenó a los padres de un menor a pagar una indemnización por publicar imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento, el Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó algunos consejos en caso de filtración no consentida de fotografías o videos, dado que esto implica vulnerar la protección a la privacidad.

El Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, indicó que “es necesario que nos involucremos en debates amplios que surgen a partir de los últimos casos de publicidad no consentida de imágenes y videos íntimos por medios electrónicos, en algunos casos llamada “porno venganza”, puesto que se trata de un fenómeno que se sustenta en el uso de una serie de datos personales muy sensibles para las personas”.

Entre los datos básicos que se deben manejar ante estas situaciones, el CPLT destacó, entre otras, que las imágenes de una persona son un dato personal, ya que éstas constituyen información relativa a una persona identificada.

Asimismo, se detalló que la vida sexual de las personas es un dato personal sensible. Por lo tanto, las imágenes referidas a la intimidad sexual de una persona tienen un nivel especial de protección.

Respecto de la captura, grabación y difusión de imágenes o videos íntimos de una persona, esto sólo puede ocurrir si esa persona ha consentido expresamente dichas acciones. Lo mismo ocurre en el caso de la publicación en redes sociales u otras plataformas de este tipo de contenidos: debe existir un consentimiento expreso para su divulgación por parte de cualquier persona que aparezca en la grabación o imagen.