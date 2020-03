Crónica 27-03-2020

Advierten sobre presencia del comercio ilícito como factor de riesgo para la propagación de COVID-19

- El Observatorio del Comercio Ilícito denunció que la permanencia del comercio ambulante, en las calles de las principales ciudades de Chile, contribuye a la expansión del coronavirus al no acogerse al aislamiento social y por comercializar productos de higiene adulterados.

En un escenario marcado por los esfuerzos transversales para frenar la curva de propagación del COVID-19 en Chile, el Observatorio del Comercio Ilícito, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, hace un llamado a la ciudadanía a evitar la compra de productos en el comercio ilícito por constituirse como un factor de riesgo.

La semana pasada se conoció un primer caso de falsificación de alcohol gel por parte de una banda delictual, que fue desarticulada por la Policía de Investigaciones en un trabajo conjunto con el Instituto de Salud Pública. El producto que salió de circulación fue fabricado incumpliendo los protocolos sanitarios, lo que no solo impedía su eficacia contra el coronavirus, sino que además podía acarrear nuevas patologías al ser utilizado.

El presidente del Observatorio del Comercio Ilícito, Ricardo Mewes, señaló que se trata de una situación preocupante y que afecta en distintas dimensiones. “Estas bandas criminales están aumentando los riesgos de forma irresponsable al jugar con la desesperación de las personas que ven la oportunidad de adquirir productos como el alcohol gel, pero que al ser falsificado no actúa eficazmente contra el COVID-19”.