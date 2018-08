Nacional 26-08-2018

Aerolínea francesa es condenada a pagar indeminización a familia que no pudo volver a Chile

En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra del fallo que condenó a la línea aérea Air France a pagar una millonaria indemnización por incumplimiento del contrato firmado por una familia que no pudo regresar a Chile en septiembre de 2014. Los ministros integrantes de la sala, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Rosa Egnem y Juan Eduardo Fuentes, ratificaron la sentencia que condenó a la empresa Société Air France a indemnizar a los demandantes por $2.730.000 debido a por la suspensión del vuelo desde Europa. Según se consigna en la demanda, la familia, con domicilio en Lo Barnechea, planeó sus vacaciones para conocer París y Roma durante el mes de septiembre por lo que, a través de la agencia Cocha, compraron cinco pasajes: dos de ellos en clase ejecutiva con un valor de US$ 5.580,90 cada uno y tres a US$ 3.812,70 para un valor total de casi quince mil dólares, es decir, más de siete millones de pesos chilenos según el cambio de dólar de la época. Tres días antes de su regreso, que estaba programado para el 20 de septiembre, la agencia les preguntó si es que habían recibido un mail sobre su vuelo ya que ellos tenían la información de que se había suspendido. La familia sostuvo que desde Air France no se comunicaron con ellos y que solamente pudieron confirmar la información al entrar en la página web donde salía que efectivamente se había cancelado, pero no daban solución. Trataron de contactarse con la empresa, pero fue infructuoso. La demanda señala que fue la Agencia de Viajes Cocha "que sin estar obligada a ello", logró gestionar los pasajes de regreso en compañías distintas, "con un trayecto absurdamente más largo, con retraso y, en uno de los pasajes, en una categoría inferior a la contratada" inicialmente. Tras el viaje, del cual llegaron el 23 de septiembre y no el 21 como tenían planeado, buscaron hacer llegar su reclamo a la aerolínea lo cual les fue imposible y que "ninguno de los teléfonos registrados en su página de internet contesta". En el petitorio manifestaron que buscaban "por concepto de indemnización de perjuicios la suma de $ 1.868.974, por daño emergente y la suma de $15.000.000 por daño moral, la suma que el Tribunal se sirva fijar, más intereses, reajustes y costas". Argumentos del fallo La Suprema confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la empresa Société Air France a indemnizar a los demandantes por $2.730.000 debido a por la suspensión del vuelo desde Europa. "(…) de acuerdo a lo que disponen los artículos 767 y 772 del Código de Procedimiento Civil, el escrito del recurso de casación en el fondo debe reunir precisos y determinados requisitos, los cuales se cumplen en la medida en que en el libelo pertinente se señalan, en forma concreta y directa, los errores de derecho en que han incurrido los jueces del fondo al dictar la resolución judicial impugnada", sostiene el fallo. La sentencia continúa señalando que "dicho lo anterior y examinado el libelo de nulidad en revisión se puede constatar que en su presentación el recurrente solicitó que se invalide el fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que rechace la demanda o bien, anule todo lo obrado a partir de la resolución que recibió la causa a prueba, formulando peticiones de naturaleza